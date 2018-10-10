Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR) personel alımlarına devam ediyor. İŞKUR tarafından sağlanan ve en çok rağbet gören iş pozisyonları arasında Garson, Temizlik Görevlisi, Satış Danışmanı, Güvenlik Görevlisi, Reyon Görevlisi, Kasiyer, Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi, Büro Memuru, Ön Muhasebeci, Aşçı, Bulaşıkçı, Şoför, Kurye, Pazarlamacı, Sekreter gibi meslek dalları yer alıyor. İŞKUR’un en güncel iş ilanlarına göre en az ilkokul mezunu olmak şartı ile toplamda 72 bin 341 personel alımı yapılmaktadır. Peki bu iş ilanlarına nasıl başvuru yapılır?

72 BİN 341 KİŞİYE İŞ İMKANI

İŞKUR’un resmi sitesi yer alan en güncel ilanlara göre 72 binden fazla personel alımı yapılmaktadır. İlanlara başvurular Türkiye’nin her yerinden yapılabilecek olup başvuru ekranında detayları yer almaktadır. Bu ilanların arasında en çok rağbet gören meslek grupları şu şekildedir:

- Beden İşçisi (Genel) 18960 kişi,

- Temizlik Görevlisi 3317 kişi,

- Garson (Servis Elemanı) 3266 kişi,

- Satış Danışmanı / Uzmanı 2876 kişi,

- Makineci (Dikiş) 2112 kişi,

- Güvenlik Görevlisi 1590 kişi,

- Reyon Görevlisi 1309 kişi,

- Kasiyer 1290 kişi,

- Konfeksiyon İşçisi 1109 kişi,

- Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi 1077 kişi,

- Büro Memuru (Genel) 939 kişi,

- Aşçı Yardımcısı 807 kişi,

- Ön Muhasebeci 738 kişi,

- Aşçı 691 kişi,

- Bulaşıkçı (Stevard) 637 kişi,

- Şoför-Yük Taşıma 632 kişi,

- Ambar/Depo Görevlisi 603 kişi,

- Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı 563 kişi,

- Forklift Operatörü 518 kişi,

- Proses İşçisi 517 kişi,

- Ayakçı (Tekstil) 478 kişi,

- Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı) 435 kişi,

- Dokuma Konfeksiyon Makineci 411 kişi,

- Beden İşçisi (Temizlik) 408 kişi,

- Paketleme işçisi 407 kişi,

- Ütücü 360 kişi,

- Kalite Kontrolcü 348 kişi,

- Motosikletli Kurye 343 kişi,

- Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren) 341 kişi,

- Elektrikçi (Genel) 338 kişi,

- Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 333 kişi,

- Kurye 316 kişi,

- Perakende Satış Elemanı (Gıda) 308 kişi,

- Depo Sevkiyat Sorumlusu 306 kişi,

- Beden İşçisi (İnşaat) 304 kişi,

- Pazarlamacı 304 kişi,

- Servis Komisi 289 kişi,

- Sekreter 279 kişi,

- CNC Torna Tezgahı Operatörü 265 kişi,

- Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik) 234 kişi,

- Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı 226 kişi,

- Otopark Görevlisi/Vale 221 kişi

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR aracılığı ile gerek özel sektöre, gerekse kamu kurumlarına yapılan alımlara başvuru yapmak için..

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