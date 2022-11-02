İŞKUR'dan gelen son dakika açıklamalarına göre, ilk olarak Şok, BİM ve A101 olmak üzere 6000 TL maaş ile kasiyer alımı gerçekleştirecek. Bölgeler henüz ilan edilmese de yakın zaman içerisinde duyurulacağı tahmin ediliyor.