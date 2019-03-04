İŞKUR yani Türkiye İş Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 personel alımı kura sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Pek çok ilde İŞKUR tarafından GSB kura çekilişlerinin yapıldığına dair haberler geliyor. Ancak kura sonuçları henüz ilan edilmiş değil. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen kura çekilişini sonuçlarına dair resmi internet sitesi olan www.gsb.gov.tr üzerinden bir açıklama yayınladı. İşte GSB personel alımı kura sonuçlarına dair detaylar

İŞKUR KURA SONUÇLARI İÇİN GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN (GSB) AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanlığı sürekli işçi alımı İŞKUR kura sonuçlarıyla ilgili www.gsb.gov.tr üzerinden duyuru yayımlandı. Duyuruda, kura sonuçlarının Bakanlığa iletilmediği, kura sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldığında internet sayfasından yapılacağı belirtildi. GSB Sürekli işçi alımlarıyla ilgili internet sitesinden, "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

GSB KURA SONUÇLARI BU SAYFADA AÇIKLANACAK

KURA SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA ADAYLAR NE YAPACAK?

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.

İŞKUR, SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar),otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek kolunda "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek.

Temizlik görevlisi olarak alınacaklar engelli ve eski hükümlüler arasından seçilecek. Gençlik lideri, muhasebeci, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri alımı sözlü sınav ile diğer branşlardaki işçi alımı ise kura ve sözlü sınavla yapılacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımında 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek.

Muhasebeci ve gençlik kadroları için lisans düzeyinde yapılan 2018 KPSS'nin P3 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.

15 KİŞİLİK İŞE 3 BİN 728 BAŞVURU

İHA'nın haberine göre, Burdur’da Gençlik ve Spor Bakanlığı il müdürlüğü bünyesinde işe alınacak 15 kişi için 3 bin 728 kişi başvurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde illerde alınacak personel alamı ilanı yapılmıştı. GSB personel alımı başvuruları 11 Şubat ve 15 Şubat tarihleri arasında İş-Kur Müdürlüğüne bizzat yapıldı. Uzun kuyruklarla başvuru yapılan İş-Kur’da binlerce kişi iş umuduyla kayıt oldu. İş-Kur üzerinde yapılan başvurularda ise 2 kişilik Temizlik görevlisi için 2 Bin 990 kişi başvuru yaptı. 3 Kişilik Engelli Kadrosu için 191, 2 kişilik Eski Hükümlü kadrosuna 34, 4 kişilik Güvenlik Görevlisi kadrosuna 452 kişi, 2 kişilik cankurtaran kadrosuna 22 ve 2 kişilik havuz suyu operatörlüğüne ise 39 kişi başvuru yapıldı. Toplamda 15 kişilik kadroya 3 Bin 728 kişi başvuru yaptı. Başvuranların kuraları Noter huzurunda Gençlik Merkezinde yapıldı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar heyecanla kura ve sınav tarihini beklemeye başladılar. Başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek adayların belirlenmesi için Noter huzurunda Kura çekileceğini açıklayan Gençlik ve Spor il Müdürü Orhan Kemerkaya, yapılan kura sonrasında asil ve yedeklerin belirleneceğini 2 kişilik Temizlik görevi için 2 Bin 990 kişi başvurduğunu söyledi. Noter ve yardımcıları 2 Bin 990 kişinin isminin yer aldığı kâğıtları tek tek katlamak uzun sürünce Gençlik merkezi çalışanlarından yardım istendi. Görevlilerin çalışmasıyla Noter huzurunda talihliler belirlendi.

ADANA'DA İŞKUR GSB KURA ÇEKİLİŞİ YAPILDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 personel alımı için kura çekimleri yapıldı. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde de istihdam edilecek 39 personel için kura çekimi yapıldı.

Yüreğir Serinevler Spor Salonunda Adana 10. Noteri gözetiminde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda alınacak personel sayısının 4 katı asıl, 4 katı yedek olmak üzere listeler belirlendi.

Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığının internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BARTIN'DA İŞKUR GSB KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek İl ve İlçe Müdürlükleri dahil olmak üzere görevlendirilecek personel alımı için Kurtdereli Spor salonunda kura çekimi gerçekleştirildi.

Kura çekimi, Temizlik Görevlisi (öncelikli adaylar, engelli ve eski hükümlü),Otobüs Kaptanı, Güvenlik Görevlisi, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Soğutma ve İklimlendirme, Makine Teknikeri, Bilgisayar ve Donanım Teknolojisi Teknikeri meslek kollarında noter huzurunda adayların izleyebileceği şekilde yapıldı.

Başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlendi.Belirlenen adaylar ‘www.gsb.gov.tr’ internet sitesinden ilan edilecek. Daha sonra bu adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavın yeri ve tarihleri yine Bakanlığın sitesinden duyurulacak.