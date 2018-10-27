İŞKUR kura sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura çekimi ile gerçekleştirildi. Böylelikle Sağlık Bakanlığı'na 5 bin 298 personel alımı yapılmış oldu. İki günde gerçekleşen kura çekimi akşamları saat 20:00'da yapıldı. Sağlık Bakanlığı kura çekim sonuçları sorgulama sayfası haberimizde.

İŞKUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura sonuçları dün akşam saat 20.00'de 2. parçası açıklanarak sona erdi. Katılımcılar, kura sonuçlarını https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğreniyor.

İŞKUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN İŞKUR KURA ÇEKİMİNE DAİR AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı kura çekimi, 25-26 Ekim tarihlerinde Bilkent Yerleşkesinde gerçekleşti.

Bakanlık hizmet birimlerinde, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3 bin 591 sürekli, 431 engelli ve bin 276 eski hükümlü olmak üzere toplam 5 bin 298 sürekli işçi alınacak.

İstihdam edilecek illere ve pozisyonlara göre iki güne bölünen kura çekimlerinde ilk gün;

-Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, İnşaat Boyacısı/Boyacı, Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik), Marangoz (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası,

-Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Merkez Teşkilat, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova, Yozgat illeri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY)

İkinci gün kura çekiminde ise;

-Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası çekildi."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ