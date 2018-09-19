Sağlık Bakanlığı'nın İşkur üzerinden yürüttüğü 5 bin 298 personel alımında süreç işlemeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilmek isteyen adaylar son olarak 13 Eylül 2018'de başvurularını yapmıştı. Şimdi sırada İşkur'un çekeceği kura ile kimlerin istidah edileceği. İşte Sağlık Bakanlığı İşkur personel alım sonuçlarına dair detaylar...

İŞKUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? (SAĞLIK BAKANLIĞI 5298 PERSONEL ALIMI)

Sağlık Bakanlığı 5 bin 298 personel alımı için kura çekiminin İşkur tarafından gerçekleştirileceğini belirtmişti. Ancak İşkur'dan henüz personel alımına dair yapılacak kura çekimine dair bir açıklama gelmedi. Söz konusu kura çekimine katılmaya hak kazanan adayların listesi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Kura çekimi İŞKUR tarafından belirtilecek olan nihai liste de belirtilecek. İstihdamı sağlanan işçi adaylarının ücreti ise Sağlık Bakanlığı Merkez Yönetimi bütçesinden ödenecek.

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