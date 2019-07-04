İŞKUR Sosyal Çalışma Programı ile ilgili üniversite öğrencilerine müjdeyi geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk vermişti. Bakan Selçuk'un açıklaması ile İŞKUR Sosyal Çalışma Programı'na başvurular alındı. Peki İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI'NA BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sosyal Çalışma Programı'na başvuran adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İŞKUR'dan konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Ancak Sosyal Çalışma Programı ilanında programın Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında uygulanacağı belirtildi. Dolayısıyla bu ay içerisinde ilk sonuçlar açıklanacak ve programa katılma şansı yakalayan gençler iş başı yapacak.

Sosyal Çalışma Programı belirli sayıdaki kontenjanla açılır. Bu kontenjanın üzerinde gerçekleşen başvurularda katılımcılar merkezi kura/liste/noter kurası yöntemlerinden biri ile belirlenir. Seçim yöntemi sonucu kontenjan sayısı kadar asil katılımcı kontenjan sayısı kadar yedek katılımcı belirlenir. Dolayısıyla her başvuran katılımcı olma hakkı kazanamayabilir.

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İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI NE KADAR SÜRECEK?

SÇP’lerin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında, 3 ay süreyle düzenleneceğini aktaran Bakan Selçuk, program süresinin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını belirtti.

Bakan Selçuk ‘Temmuz ayı itibarıyla başlayacak Sosyal Çalışma Programları ile asıl maksadımız üniversite öğrencisi gençlerimizin iş hayatına girişlerinde en az teknik beceriler kadar önemli olan; takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirerek mezun olduktan sonra iş hayatına girişlerini kolaylaştırmaktır. Bu programla öğrencilerimiz toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edinmiş olacaklar’ dedi.

Programlardan bu yaz döneminde en fazla 39 gün, öğrencilik hayatı boyunca ise toplamda 90 gün faydalanılabileceğini ifade eden Selçuk, “Kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında Sosyal Çalışma Programlarını düzenleyeceğiz.” dedi.

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI MAAŞI NE KADAR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanacak. Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız” dedi.

Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67,36 TL ödeme almaya hak kazanır. Ayrıca yine bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dâhil tüm sigorta primleri yatırılır. Örneğin; 8 Temmuz tarihinde başlayan programa Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde katılım sağlayan kişi Temmuz ayı için 12 gün üzerinden 808 TL net ödeme alır.