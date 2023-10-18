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İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuru ekranı, başvuru şartları ve alım yapan kurumlar araştırmaları hız kazandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 11 ilde toplamda bin 500 personel alımı yapacak. İŞKUR TYP personel alımı başvuruları e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmak isteyen adaylar "2023 e-Devlet İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuru ekranı ve alımı yapılacak olan iller ve kurumlar...