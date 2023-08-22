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İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuru şartları... 2023 İŞKUR TYP başvuruları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak başvurular ile ilgili olarak vatandaşlar, gerek Temizlik görevlisi gerek güvenlik gibi birçok pozisyonda okullarda görev alacak. İşte, İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler gibi sorulara ilişkin bilgiler... Habertürk Giriş: 22.08.2023 - 10:51 Güncelleme: 22.08.2023 - 10:51 facebook

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'e bağlı olarak güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olarak görev almak isteyen vatandaşlar; İŞKUR TYP başvuruları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Söz konusu duruma ilişkin en çok; İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler sorularının cevaplaını derledik!

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İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN? TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.