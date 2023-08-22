İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi başvuru şartları...
2023 İŞKUR TYP başvuruları ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında yapılacak başvurular ile ilgili olarak vatandaşlar, gerek Temizlik görevlisi gerek güvenlik gibi birçok pozisyonda okullarda görev alacak. İşte, İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler gibi sorulara ilişkin bilgiler...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'e bağlı olarak güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olarak görev almak isteyen vatandaşlar; İŞKUR TYP başvuruları ile ilgili araştırmalar yapıyor. Söz konusu duruma ilişkin en çok; İŞKUR TYP başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru şartları neler sorularının cevaplaını derledik!
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
En az lise mezunu olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, 40 yaşını doldurmamış olman, görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen aklen sağlıkken bir problemim olmamak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, güvenlik görevlisi olarak istihdam edecekler için silahlı görevde bulunmasını engel bir durumu olmamak, engelli veya eski hükümlü olmamak.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak eski hükümlü olmamak görevine yapmasını engel bir durumu bulunmamak kamusal haklarından yoksun bulunmamak erkek adaylarını askerliğini yapmış olması Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık ve malullük aylığı almıyor olmak vardiyalı çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
Belirtilen şartlara sahip olan adaylar için Başvurular İŞKUR resmi internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.