İŞKUR TYP 1500 işçi alımı başvuru sonuçları bekleniyor! İşte 2023 İŞKUR işçi alımı sorgulama ekranı
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 11 farklı ilde istihdam edilmek üzere toplamda 1.500 personel alımı yapılacağı açıklanmıştı. İŞKUR TYP 1500 personel alımı başvuru işlemleri 18 Ekim'de sona erdi. Adayların gözü İŞKUR TYP 1500 işçi alımı başvuru sonuçlarına çevrildi. İşte 2023 İŞKUR TYP 1500 işçi alımı sonuçları sorgulama ekranı...
İŞKUR TYP 1500 işçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı, 18 Ekim 2023 tarihine kadar başvuru işlemlerini gerçekleştiren adayların gündeminde yer alıyor. İŞKUR TYP işçi alımı başvuru sonuçları e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/ internet sitesi üzerinden sorgulanacak. İşte 2023 İŞKUR TYP işçi alımı sorgulama ekranı...
İŞKUR TYP BAŞVURULARI SONA ERDİ
İŞKUR TYP 1500 personel alımı için son gün 18 Ekim 2023 Çarşamba günüydü. Şimdi ise personel alımlarının son bulmasının ardından başvuru sonuçları sorgulama ekranı araştırılıyor.
İŞKUR TYP İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İŞKUR TYP 1500 personel alımı 18 Ekim 2023 Çarşamba günü sona erdi. İŞKUR TYP işçi alımı başvuru sonuçları sorgulama ekranı henüz adayların erişimeine açılmadı.
BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA EKRANI
İŞKUR TYP 1500 personel alımı sonuçları, başvuran kişilerce merak ediliyor. Sorgulama ekranı e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/ aracılığıyla gerçekleşiyor.
TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?
Toplum Yararına Programlar; afet, salgın, acil durum dönemlerinde ve diğer mücbir sebeplerde kamu hizmetlerinin desteklenmesi yoluyla özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engellemek ve bu kişilere geçici gelir desteği sağlamak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında İŞKUR ile kamu kurum ve kuruluşları işbirliğinde düzenlenen programlardır.