İŞKUR TYP başvuru sonuçları tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR tarafından düzenlenen TYP başvuruları 22 Eylül'de sona eriyor. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı?



İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2020



Bazı ilanlar için sonuçlar noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.

Sonuçlar açıklandığı andan itibaren İŞKUR TYP ekranından öğrenilebildiği gibi, İŞKUR şube müdürlüğünden bilgi almak da mümkün olabiliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Her Programın niteliğine göre bu yöntemlerden hangisinin kullanılacağı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından belirlenir.

Noter kurası yöntemi,

Liste yöntemi,

Yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yöntemi.



İstihdamında güçlük çekilen aşağıdaki gruplar Birinci Liste, bunlar dışında kalanlar İkinci Liste olacak şekilde tasnif edilecektir. Aşağıdaki grupların hepsi Birinci Liste'ye dâhil edilecek olup, gruplar arasında herhangi bir öncelik sıralaması bulunmamaktadır; Birinci listedeki başvuranlar tamamlanmadan 2. listeden başvuranlar yararlanıcı olamayacaktır.

Kadınlar,

35 yaş üstü bireyler,

Engelliler,

Eski hükümlüler,

Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar,

2017 yılında, TYP katılımcı seçiminde hakkaniyetin ve toplumsal huzurun sağlanması adına ‘'başvuru başlangıç tarihi aynı olan TYP'lere Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birinin katılabileceği” yönünde düzenleme yapılmıştır.

2019 yılında yapılan düzenleme ile ‘'ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı” yönünde düzenlemeler getirilmiştir.