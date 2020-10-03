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İŞKUR TYP sonuçları açıklandı mı 2020? TYP kura sonuçları sorgulama ekranı

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Bazı ilanlar için sonuçlar noter kurası ile, bazı ilanlar için ise liste yöntemi ile belirlenecek. Başvuru yaptığınız ilanına tıklayarak seçim tarihlerini öğrenebilirsiniz.Sonuçlar açıklandığı andan itibaren İŞKUR TYP ekranından öğrenilebildiği gibi, İŞKUR şube müdürlüğünden bilgi almak da mümkün olabiliyor. Ayrıca TYP sonuçları başvuru yapılan ilanın olduğu il veya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü sayfasında yer alacaktır.

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