Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

İŞKUR üç ayda 325 bin kişiyi işle buluşturdu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yılın ilk üç ayında 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu. En fazla işe yerleştirme, 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşti. İşe yerleştirmelerde 46 bin 322 kişiyle İstanbul ilk sırada yer alırken, İstanbul'u 31 bin 31 kişiyle Ankara, 19 bin 34 kişiyle Kocaeli, 15 bin 646 kişiyle İzmir ve 15 bin 582 kişiyle Konya izledi

İŞKUR üç ayda 325 bin kişiyi işle buluşturdu
AA

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), yılın ilk üç ayında 325 bin kişinin istihdam edilmesine aracı oldu.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, faaliyetlerini sürdürüyor.

Geçen yıl 1 milyon 292 bin kişinin istihdamına aracılık eden Kurum, bu yılın ocak-mart döneminde de 113 bin 92'si kadın, 212 bin 324'ü erkek 325 bin 416 kişinin iş sahibi olmasını sağladı.

Bu dönemde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme, 217 bin 996 kişiyle sanayi sektörünün imalat alanında gerçekleşti. Mesleklere göre en fazla işe yerleştirme ise sırasıyla güvenlik görevlisi, satış danışmanı/uzmanı ve konfeksiyon işçisinde oldu.

İşe yerleştirmelerde 46 bin 322 kişiyle İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 31 bin 31 kişiyle Ankara, 19 bin 34 kişiyle Kocaeli, 15 bin 646 kişiyle İzmir, 15 bin 582 kişiyle Konya, 13 bin 612 kişiyle Bursa, 11 bin 642 kişiyle Adana, 10 bin 170 kişiyle Gaziantep ve 7 bin 768 kişiyle Sakarya izledi.

KAYITLI İŞSİZLERİN ÜÇTE BİRİ GENÇ

Kuruma, bu yılın ilk üç ayında 499 bin 839 açık iş (iş ilanı) başvurusu yapıldı. Açık işlerin yüzde 97,6'sı özel sektörden geldi. Sektörler itibarıyla en fazla açık iş müracaatı 217 bin 996 başvuruyla imalat sanayi sektöründen yapıldı. Açık işlerde en çok aranan meslekler satış danışmanı/uzmanı, güvenlik görevlisi ve konfeksiyon işçisi olarak sıralandı.

Mart ayında İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı bir önceki aya göre yüzde 14 artışla 3 milyon 635 bin 650 kişiyi buldu. Üçte biri 15-24 yaş grubundan olan kayıtlı işsizlerin yüzde 50,5'i erkek, yüzde 49,5'i kadınlardan oluştu.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye Kamu-Sen Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı
İŞ-YAŞAM Türkiye Kamu-Sen Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı
İhracat ve ithalatta birim değer yükseldi
İŞ-YAŞAM İhracat ve ithalatta birim değer yükseldi
Bakan Varank, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
İŞ-YAŞAM Bakan Varank, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi
Ramazan'da ucuz et sağlanması için düzenleme
İŞ-YAŞAM Ramazan'da ucuz et sağlanması için düzenleme
Hazine 9,3 milyar lira borçlandı
İŞ-YAŞAM Hazine 9,3 milyar lira borçlandı
SON DAKİKA | ABD enflasyon rakamları açıklandı! 2022 Mart ayı ABD enflasyon verileri yüzde kaç oldu?
İŞ-YAŞAM ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine yükseldi
Consus Enerji halka arz gelirini yeni yatırımlar ve büyümede kull
İŞ-YAŞAM Consus'un arz geliri büyümeye gidecek
Consus Enerji halka arz oluyor
İŞ-YAŞAM Consus Enerji halka arz oluyor
Ticari mevduata TMSF garantisi
İŞ-YAŞAM Ticari mevduata TMSF garantisi
SON DAKİKA! İhracatçı gelirinin yüzde 40'ını TCMB'ye satacak
İŞ-YAŞAM Kavcıoğlu ihracatçılarla buluştu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.