Türkiye İŞKURUMU Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İşgücü Piyasası İstatistik Daire Başkanı Aydın Alabaş, Uşak İŞKUR İl Müdürü, Uşak İŞKUR Şube Müdürleri, İş ve Meslek Danışmanından oluşan heyet, yapılan çalışmaları yerinde görmek için Teleperformance Türkiye’nin Uşak lokasyonunu ziyaret etti. Türkiye’nin en düşük işsizlik oranına sahip dört şehrinden biri olan Uşak, İŞKUR ve Teleperformance Türkiye iş birliğiyle 2019 yılında istihdamda vites yükseltiyor. Teleperformance, Uşak’taki istihdam oranlarını artırmaya yönelik çalışmalarında İŞKUR’a destek oluyor. Bu iş birliği kapsamında verilen özel eğitimlerle bölgedeki kalifiye personel sayısı her geçen gün artıyor.

Şirketin Türkiye İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Korhan Göksu, 2018 yılı içinde 405’i Uşak ilinden olmak üzere, Türkiye genelinde 1.000’e yakın kursiyere eğitim verildiğini açıkladı. 2019 yılında şirket bünyesinde profesyonel beceri kazandırılmak üzere alınacak kursiyer sayısı ise 1.400 olarak açıklandı.

Şirket, sunduğu eğitimler ile çağrı merkezi sektöründe kariyer yapmak isteyen kişilere destek olmayı amaçlıyor. Kariyer gelişim eğitimleri konusunda uzman ve tecrübeli eğitmenler tarafından veriliyor. Bu eğitimlerde çalışanlara ve yöneticilere kendilerini sürekli olarak geliştirme imkanı sunuyor. Çalışanlar stres yönetimi, zaman yönetimi, proje yönetimi ve istatistiksel analiz gibi konuları kapsayan eğitim programlarıyla iş süreçlerindeki verimliliğini artırıyor, koçlardan aldıkları özel iletişim dersleriyle de iletişim becerilerini geliştiriyor. İş hayatında ihtiyaç duyulan Excel gibi bilgisayar programlarının nasıl kullanılacağı, kullanıcı verilerinin nasıl güvende tutulacağı gibi soruların cevabı çeşitli eğitimlerle çalışanlara aktarılıyor.

İş hayatının giderek dijitalleşmesi, firmaların bu değişime ayak uydurabilen personel arayışını da artırıyor. Çalışanların yeni teknolojilere adapte olması ve bu teknolojileri iş süreçlerinde kullanabilmeleri gerekiyor. Bu ihtiyaca yönelik geliştirilen JUMP isimli Teleperformance programı, çalışanların yeteneklerini analiz ederek onlar için en etkili kariyer planlamasını yapıyor. Böylece personeller hangi konularda daha yetenekli olduklarını fark ederek gerçek potansiyellerini ortaya çıkarma fırsatı buluyor. Firmalar ayrıca ekip üyelerini iyi tanıyan, onların ihtiyaçlarını bilen ve yaptıkları doğru yönlendirmelerle ekiplerinin gelişimini destekleyen liderlere ihtiyaç duyuyor. Teleperformance liderleri, bu amaçla hazırlanan “Süpervizör Gelişim” programına katılarak 100 saatten fazla sınıf eğitimi, 40 saat boyunca da uzaktan eğitim alıyor. Tüm süreçler uzman eğitmenler tarafından takip ediliyor.