İslahiye'de bir apartman karantinaya alındı - GAZİANTEP

AA

Göltepe Mahallesi'nde oturan, astım hastası olduğu belirtilen 83 yaşındaki K.Y, rahatsızlanınca yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü.Hastanede tedavi altına alınan şahsın klinik bulgularında Kovid-19 testi pozitif çıkınca, önce birincil ve ikincil temaslı 9 kişinin yaşadığı 2 hane karantinaya alındı.Ardından Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği 50 kişinin ikamet ettiği 26 daireli apartman, tedbir amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alındı.Güvenlik görevlilerince nöbet tutulan apartmanın tüm giriş ve çıkışına emniyet şeridi çekildi, binanın girişine uyarı yazısı asıldı.Karantina süresince apartman sakinlerinin tüm ihtiyaçlarının Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı bildirildi.