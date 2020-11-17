İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi

AA

İslahiye'de sigara içme yasağının getirildiği caddeler belli olurken, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara da sokağa çıkma kısıtlaması getirilen saatler, camilerden hoparlörle duyuruldu.İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 08.00 ile 18.00 saatleri arasında sigara içme yasağı uygulanacak yerler, Hatay Bulvarı, Hükümet Caddesi, Garnizon Caddesi, Ulus Caddesi, Hakkı Demirel Caddesi, çarşamba günleri sebze ve giysi pazarı, cuma namazı saatlerinde Sıdıka Tayyar Hatun ve OPET Camisi avlu ve bahçeleri olarak belirlendi.İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda denetimlerini sürdürüyor.