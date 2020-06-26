İslahiye’de okullar YKS'ye hazırlanıyor - GAZİANTEP

İslahiye'de YKS sınavı yapılacak 18 okulda, 5 bin 200 öğrencinin katılacağı 186 salonda tedbirler alınıyor.Bu kapsamda sınav yapılacak okullarda İslahiye Belediyesi ekiplerince dezenfekte işlemlerine başlandı.Hazırlıklar kapsamında sınav yapılacak her salonda öğrencilerin kullanması için dezenfektan ve maske bulundurulacağı belirtildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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