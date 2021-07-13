İslam Dünyasında Çevre Yönetimi Ödülleri programında bu yıl

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ISESCO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan tarafından denetlenecek olan 2021-2022 İslam Dünyasında Çevre Yönetimi Ödülleri'nin planlanması için bir koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, bu seneki ödül töreni programının temmuz ayı içinde başlatılması kararı alındı.

Daha önce "araştırma, performans ve başarılı uygulamalar, üye ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarının öncü uygulama ve faaliyetleri ile çevre dostu yeşil şehir" dallarında dağıtılan ödüllere bu sene "kadınların çevre çalışmalarındaki öncü faaliyetleri" de eklendi.

Açıklamada ayrıca, ISESCO tarafından düzenlenen ödül organizasyonunun hedefinin, yönetim, çevre bilinci oluşturmak ve sivil toplum kuruluşlarını motive etmek olduğu vurgulandı.

İslam Dünyasında Çevre Yönetimi Ödülleri programı daha önce 2013-2014 ve 2018-2019 yıllarında düzenlenmişti.