'İslam dünyasında öfkeyi değil, hoşgörüyü büyütmeliyiz' 0:00 / 0:00

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Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilişinin 1383. yılında Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde "Evrensel Aşura Matem Merasimi" düzenlendi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, Kerbela'nın sadece İslam tarihinin değil, insanlık tarihinin de en büyük trajedilerinden biri olduğunu vurguladı. Bu trajediden çıkartılacak sonucun kin ve intikam değil, mutlak anlamda adalet ve kardeşlik olması gerektiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Elbette bizler Hz. Hüseyin'in Kerbela'da temsil ettiği adaletten yanayız, adaletten tarafız ancak şunu da özenle vurgulamak isterim: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezid gibi davrananlardan da değiliz. Bunu bir kez daha tekrar ediyorum. Hazreti Hüseyin'e ağlayıp kim olursa olsun, kimden yana olursa olsun, hangi inanca, mezhebe, etnik kimliğe sahip olursa olsun, Yezid gibi davrananlardan değiliz, olmayacağız, olmamalıyız." dedi.

"İSLAM DÜNYASINDA ÖFKEYİ DEĞİL, HOŞGÖRÜYÜ BÜYÜTMELİYİZ" Kılıçdaroğlu, her türden haksızlığa, şiddete, adaletsizliğe, eşitsizliğe karşı birlikte karşı çıkılması gerektiğini dile getirdi. "Günümüzün Yezidi anlayışına 'ama', 'ancak', 'fakat', 'lakin' ile başlayan cümleler kurarak meşruiyet kazandırmamalıyız." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Tek bir Müslüman'ın dahi kendi Yezidi'ne sahip çıkmak gibi bir gafletin içine düşmesini asla ve asla kabul edemeyiz. Şehit düşeceğini bile bile yolunu muktedir olandan yani gücü ve iktidarı elinde bulundurandan ayırarak Hz. Hüseyin'e katılmaktan tereddüt etmeyen 'Hür' gibi yani 'Hür' şehit gibi zihni bir özgürleşmeye yönelmeliyiz. Bu özgürleşmeye, bu hürriyete de ancak ve ancak Hüseyin'in Kerbela'nın kumuna düşen kanından kin ve nefret değil, barış ve kardeşlik çıkartmamız halinde ulaşabiliriz. Dedesinin, babasının ve kendisinin dilinde, fikrinde, irfanında olmayan kin ve nefreti, Sünni, Şii, Caferi, Alevi, Bektaşi, ezcümle kendisine 'Müslüman'ım' diyen tek bir ferdin de sürdürmeye hakkı yoktur. Bizim için tek bir kriter olmalıdır, o da adalet. İslam dünyasının ve tüm dünyanın temel problemlerine adalet penceresinden bakabilmeliyiz."