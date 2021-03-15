İslam İşbirliği Teşkilatı: 15 Mart

AA

İİT, 15 Mart 2019'da Yeni Zelanda’nın Christchurch kentindeki iki camide ibadet eden masum insanları hedef alan terör saldırısının yıl dönümünde yazılı açıklamada bulundu.

Dini nefret, düşmanlık ve şiddet eylemlerinin izlenmesi ve rapor edilmesi için bir gözlemevi kurulması amacıyla BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserliğine çağrıda bulunulan açıklamada, BM ve diğer uluslararası ve bölgesel örgütlerden, 15 Mart'ın "İslam Düşmanlığına Karşı Uluslararası Dayanışma Günü" olarak kabul edilmesi istendi.

Açıklamada ayrıca, Yeni Zelanda'daki masum insanları hedef alan "dehşet verici" ve "alçakça İslamofobik terör saldırısı" şiddetle kınanarak, kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Nur ve Linwood camilerine, 15 Mart 2019'da, terörist Brenton Tarrant tarafından cuma namazında otomatik silahlarla saldırı düzenlenmişti.

Terörist Tarrant, 51 kişinin öldüğü, 49 kişinin yaralandığı saldırı nedeniyle Ağustos 2020'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.