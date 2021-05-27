İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Filistin halkına yönelik son saldırılarını

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Filistin halkına yönelik son saldırılarını "güçlü şekilde" kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT),İsrail'in Filistin halkına yönelik son saldırılarını, barışçıl protestoculara karşı "ölümcül güç" kullanımını ve Yahudi yerleşimcilerin "devlet destekli şiddetini" güçlü bir şekilde kınadı.

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Filistin halkına yönelik son saldırılarını
AA

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin (İHK),işgal altında tutulan Filistin topraklarındaki "ciddi insan hakları durumunu" görüştüğü özel oturum devam ediyor.

Pakistan'ın BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Halil Hashmi, İİT adına 47 üyeli konseye hitap etti.

Büyükelçi Hashmi, "İsrail’in son askeri saldırganlığını, barışçıl protestoculara karşı ölümcül güç kullanımını ve Filistin halkına karşı devlet destekli yerleşimci şiddetini güçlü bir şekilde kınıyoruz." dedi.

İşgalci güç İsrail'in, ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'ya izinsiz girişi ve Müslümanlara karşı güç kullanımına da tepki gösteren Hashmi, "ibadethanelerin kutsallığını baltalayan" İsrail'in "kabul edilemez eylemlerinden" de üzüntü duyduklarını vurguladı.

- "Küresel insan hakları şampiyonları İsrail'i korumaya devam ediyor"

Hashmi, yasa dışı tahliyelerin ve Filistinlilerin evlerinin ve mülklerinin yıkılmasının giderek artmasını da kınadıklarını belirterek İsrail'in sadece 11 günde, 70'i çocuk, 40'ı kadın olmak üzere 277 Filistinliyi öldürdüğünü, 8 bin 500'ünü yaraladığını ve 75 bin Filistinliyi ise yerinden ettiğini anımsattı.

"Küresel insan hakları şampiyonlarının" işgalci güç İsrail'i korumaya devam etmesinden esef duyduklarını vurgulayan Hashmi, savaş suçu işlediğine dair tüm raporlara rağmen İsrail'e silah ve cephane desteğinin devam ettiğine işaret etti.

"Açık konuşalım; işgalci ile işgal edilen arasında hukuki ve ahlaki bir denklik yoktur." diyen Hashmi, İİT'in, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkı için verdiği meşru mücadelesine desteğinin sınırsız olduğunun altını çizdi.

- "İsrail'in etnik temizlik politikası devam ediyor"

Hashmi, ateşkese rağmen İsrail'in "sömürgeci işgalinin ve etnik temizlik politikasının" devam ettiği uyarısında bulundu.

Konsey üyesi ülkelere seslenen Hashmi, "Güvenilirliğinizi gösterin ve Filistin halkının temel insan haklarına ve haysiyetine saygıyı sağlamak için tek sesle konuşun." çağrısı yaptı.

Hashmi, ayrıca, İsrail tarafından işgal altındaki Filistin topraklarında ve "ötesinde" işlenen insan hakları ihlalleri için hesap verebilirliğin sağlanması gerektiğini kaydetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rusya-İngiltere savaş gemisi krizi
DÜNYARusya-İngiltere savaş gemisi krizi
SON DAKİKA: Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak'tan Türk ordusuna övgü - Haberler
DÜNYAPolonya Savunma Bakanı'ndan Türk ordusuna övgü
İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nın hediye ettiği o otomobile teklif yağdı
DÜNYAİranlı koleksiyoncular tarafından teklif yağan o ...
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Gazze'deki insanlık dışı ablukanın hiçbir haklı nedeni yok
DÜNYA"Gazze'deki insanlık dışı ablukanın hiçbir haklı ...
"SORUMLUYUZ" Son dakika: Macron'dan flaş Ruanda Soykırımı açıklaması! - Haberler
DÜNYAMacron'dan flaş Ruanda Soykırımı açıklaması!
Josep Borrell: ‘‘Belarus’a ekonomik yaptırımlar üzerinde çalışıyoruz.’’
DÜNYAAB Belarus'a ekonomik yaptırım hazırlığında
SON DAKİKA: BM: İsrail'in Gazze'deki saldırıları savaş suçu teşkil edebilir - Haberler
DÜNYABM: İsrail'in Gazze'ye saldırıları savaş suçu teşkil ...
SON DAKİKA: Kuzey Kore lideri Kim Jong Un duyurdu: Kapitalist yaşam tarzını yansıtan modeller yasak!
DÜNYAKuzey Kore lideri Kim'den ilginç yasak!
SON DAKİKA: Haaretz, İsrail saldırılarında öldürülen Gazzeli çocukların fotoğraflarını manşetine taşıdı!
DÜNYAHaaretz, öldürülen Gazzeli çocukları manşetine ...
Goma’da şehrin on mahallesi tahliye edilecek!
DÜNYANyiragongo patlaması sonrası kısmi tahliye kararı