Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor

        İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor

        İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili gelişmeleri görüşmek üzere, 18 Ekim'de olağanüstü toplanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 13:39 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        İslam İşbirliği Teşkilatı olağanüstü toplanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın çağrısı üzerine, "Gazze'deki Filistin-İsrail çatışması kaynaklı gerilimi görüşmek için" dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplantı yapılacağı belirtildi.

        Açıklamada, toplantının 18 Ekim 2023 Çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Genel Sekreterlik merkezinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

        İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

        REKLAM

        Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

        Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724’ü çocuk, 458’i kadın 2 bin 215 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

        Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 54 Filistinlinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

        İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kameraya yansıdı! Polisten kaçan alkollü sürücü yayayı ezdi!
        Kameraya yansıdı! Polisten kaçan alkollü sürücü yayayı ezdi!
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Dini nikahlı eşini vurmuş onun annesini öldürmüştü! O anlar kamerada!
        Dini nikahlı eşini vurmuş onun annesini öldürmüştü! O anlar kamerada!
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Rusya TANAP’a ortak olabilir!
        Rusya TANAP’a ortak olabilir!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu