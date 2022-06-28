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İslam İşbirliği Teşkilatı, Şanlıurfa'yı 2023 turizm kenti seçti

'Peygamberler diyarı' olarak anılan Şanlıurfa'ya 2023'de önemli bir misyon verildi. Azerbaycan'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatının 11. Turizm Bakanları Konferansı'nda Şanlıurfa 2023 yılının turizm başkenti seçildi

İslam İşbirliği Teşkilatı, Şanlıurfa'yı 2023 turizm kenti seçti
2023'ün turizm kenti Şanlıurfa
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AA

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İslam İşbirliği Teşkilatının 11. Turizm Bakanları Konferansı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi.

Türkiye'yi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un temsil ettiği toplantıda, Şanlıurfa İslam ülkelerinin 2023 turizm kenti oldu.

Özbekistan'ın Hiva şehri ise 2024 yılının turizm kenti olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla kararın hayırlı olmasını diledi.

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