Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Leicester City'den büyük umutlarla kiralanan Islam Slimani gösterdiği performansla eleştirilerin odağında kaldı. Takvim'de yer alan habere göre Cezayirli oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 11 maçta sadece bir kere, dört defa forma giydiği Avrupa kulvarında iki kere ağları havalandırabildi. Bu performansıyla sezonun en kötü golcüsü olan Slimani aynı zamanda Fenerbahçe'nin son 25 yıldaki en kötü golcüsü unvanını da kimseye kaptırmadı.

Toplam 15 maçtaki bin 228 dakikalık fırsatta ancak üç defa çerçeveyi tutturan Slimani, 409,3 dakikada bir gol istatistiğe ulaştı. 2018 yılı boyunca, Fenerbahçe, Leicester ve Cezayir formalarıyla sahne aldığı 25 karşılaşmada ise bin 728 dakikada ancak dört gol kaydetti. Slimani'nin performansı bu sezonki Fenerbahçe'nin özeti gibiydi: 14 maçta toplam 14 gol ve 14 puan...

Haberde taraftarın sabrını taşıran Slimani ile Benzia'nın devre arasında gönderileceği kaydedildi. Sarı-lacivcertli yönetimin yeni golcü için arayışlara başladığı belirtilirken Soldado'nun da durumunun masaya yatırıldığı kaydedildi. Geldiği günden beri bekleneni veremeyen bu sezon da ancak 8 maçta forma giyen ve henüz golle tanışamayan İspanyol golcünün de ipi çekildi. Sezon başında istenen ancak Soldado'nun vetosuna takılan ayrılığın devre arasında gerçekleşmesi kesin görünüyor.

Forma giydiği 18 maçta attığı 5 golle takımın en skoreri olan Frey ise yeni alınacak isimlerin arkasında yedek kuvvet olarak tutulacak.

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