İslami Cihad Hareketi'nden, Ebu'l Ata'nın şehadetinin yıl dönümünde askeri geçit töreni - GAZZE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

İslami Cihad Hareketi'nden, Ebu'l Ata'nın şehadetinin yıl dönümünde askeri geçit töreni - GAZZE

İslami Cihad Hareketi, hareketin askeri kanadının önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın şehit edilmesinin yıl dönümünde askeri geçit töreni düzenledi.

İslami Cihad Hareketi'nden, Ebu'l Ata'nın şehadetinin yıl dönümünde askeri geçit töreni - GAZZE
AA

İslami Cihad Hareketi, 12 Kasım 2019'da İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda şehit olan, hareketin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Ebu'l Ata'nın vefat yıl dönümü münasebetiyle anma töreni düzenledi.

Kudüs Seriyyeleri'nin çok sayıda mensubu peçeleri ve silahlarıyla şehit komutanlarının fotoğraflarını taşıyarak Eş-Şücaiyye mahallesinden Ebu'l Ata'nın evine kadar yürüdü.

Hareketin yöneticilerinden Muhammed Şallah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslami Cihad Hareketi ve Kudüs Seriyyeleri olarak Ebu'l Ata'nın izlediği yolda ilerlemeye devam edeceklerini belirterek, "Filistin halkı bugün düşmanı İsrail'den hakkını güçle ve kanla almak için kararlılıkla ilerlemektedir." dedi.

İsrail ordusu 12 Kasım 2019'da, Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlemiş, Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İngiliz basını: Sadece Ermenistan için değil Rusya için de felaket
DÜNYAİngiliz basını: Sadece Ermenistan için değil Rusya ...
ABD'de Trump ile Fox News arasındaki kavga büyüyor! - Haberler
DÜNYAABD'de Trump ile Fox News arasındaki kavga büyüyor!
İSYAN! Son dakika: Ermeniler sokağa döküldü, Paşinyan direniyor!
DÜNYAErmenistan'da binlerce kişi Paşinyan'a karşı sokakta!
Rus heyeti Karabağ görüşmeleri için Ankara'ya geliyor! - Haberler
DÜNYARus heyeti Karabağ görüşmesi için Ankara'da
Son dakika: Ermenistan'da ateşkes isyanı! Hedefte Paşinyan var
DÜNYAErmenistan'da kazan kaynıyor!
ABD'deki başkanlık yarışında son dakika: Arizona eyaletini Biden kazandı - Haberler
DÜNYAArizona'yı Biden kazandı
Ürdün'deki Meclis seçimlerine bağımsız adaylar damga vurdu
DÜNYAÜrdün seçimlerinde bağımsız adaylar damgası
California'da Türk restoranına saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı - haberler
DÜNYAABD'de Türk restoranına saldırıyla ilgili 1 gözaltı
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa El Halife ile görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Kralı ile görüştü
Son dakika! İtalya'da ŞOK! Korona hastaları tuvaletlerde ölüyor - Haberler son dakika
DÜNYAİtalya'dan korkunç görüntüler: Hastalar tuvaletlerde ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X