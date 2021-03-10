Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın yarın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 kilometre/saat) beraber etkili (15-25 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

AA'da yer alan habere göre, yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise yarın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN