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Son dakika haberler... Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli poyrazla beraber etkili olacağı kaydedildi

ISLANACAĞIZ! İstanbul için şiddetli yağış uyarısı - Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki yağmur ve sağanak yağışın yarın sabah ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla (40-70 kilometre/saat) beraber etkili (15-25 kilogram/metrekare) olması öngörülüyor.

AA'da yer alan habere göre, yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise yarın gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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