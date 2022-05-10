Isle of Escape başlıyor

Isle of Escape; dünyanın en önemli yaz destinasyonlarının başında gelen Göcek’in eşsiz koylarında, sadece festival katılımcılarının giriş sağlayabileceği özel bir ada olan Fimi Island’da, ikinci yılını kutlamaya hazırlanıyor.
Etkinlikte elektronik müziğin seçkin isimleri; yanına sanat, gastronomi, moda ve kusursuz doğayı da alarak, katılımcılara festival deneyimi sunuyor.
19-22 Mayıs tarihleri arasında festival sahnesinde yer alacak sanatçılar arasında; Ali Kuru, Âme, Carlita, Charmenie, Cüneyt Öztürk, Enes Gül, Feathered Sun Live, GiZ, Mertkan Akd, Murat Tokuz, Paula Tape, Tutan, Umutcan Genç ve Unders gibi isimler bulunuyor.
Etkinliğin diğer performans sanatçılarının ise önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
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