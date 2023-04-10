"KAYA BLOKLARI DA DÜŞTÜ"

Çatlakların ilk oluştuğu dönemde bölgede çalışma yaptığını söyleyen Prof. Dr. Dipova, "2002'de sanırım 40 gün yağmur yağdı. O dönemde burada çok büyük çatlaklar oldu. O zaman burada çalışıp, fotoğraflarla arşivledik. O en büyüğüydü belki. Fakat ondan önce de olmuştu ve hala da oluyor. Buradan kaya blokları da düştü. Falezlerin bazı noktalarında böyle sorunlarımız var. Şimdiye kadar kayda girmiş hiç can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Çünkü çok uzun süreli ve aşırı yağışlı dönemlerde oluyor. İnsanlar, bu dönemlerde buralarda bulunmuyor" diye konuştu.