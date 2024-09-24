İşlenmiş gıda tüketimi çocuklarda tansiyon, kalp ve bağırsak hastalığı riskini artırıyor

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Şamil Hızlı, sağlıklı beslenme çantası oluşturulmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ailelerin okul çağındaki çocuklarının kullanacağı beslenme çantası seçiminde, zehirli madde aktarımı yapmayan ürünleri tercih etmeleri gerektiğini, renkli beslenme çantalarının bazılarının çocukların sağlığını tehdit ettiğini anlatan Hızlı, şöyle konuştu: "Mümkün olduğunca doğal renkleri içeren, parlak renkler içermeyen ürünler daha sağlıklı oluyor. Okul çantasının sağlıklı ve hijyenik olmasın yanında bir de toksik (zehirli etkili madde) boyaları içermemesi gerekiyor. Parlak renkli okul beslenme çantalarının daha çok kanserojen madde içerdiğine dair bilgiler var. O açıdan ailelere mutlaka daha çok, sade renkleri ve sağlıklı, kaliteli ürünleri tercih etmelerini öneririz."

Hızlı, beslenme çantasındaki yiyeceklerin özellikle 5-13 yaş grubu arasındaki çocuklara önemli bir beslenme desteği sağladığına işaret ederek, çantaya doğal, kolay ulaşılabilir ve elle yenilebilir ürünlerin konulmasının önemini vurguladı. Hızlı, sözlerini şöyle sürdürdü: "İşlenmiş gıdaları çok tercih etmemeleri gerekiyor. 'İçerik olarak ne koyalım' denirse özellikle protein grubu noktasında desteklemek için et çok tercih edilen bir ürün değil, koku yapabiliyor. Ama kıymalı börekler olabilir. Özellikle tahıl seçiminde kara buğday veya doğal buğday tercihimiz olacak şekilde daha çok kahverengi ekmek diye ifade edeceğimiz ürünler ve bunlarla yapılmış sandviçler olabilir. Mümkün olduğunca koruyucu madde içermeyen gıdaları tercih etmeliler. İçecek olarak süt, kefir, ayran tercih edilebilir.

Meyveler ve sebzeler çocuğun kolay ulaşabileceği, elle yiyebilecek şekilde bölünmüş, parçalanmış olarak konulmalı. Çünkü okulda çocuğun hem teneffüs süreleri kısa hem de ürünleri parçalamak için bıçak kullanmaları gerekiyor. Çocukların direkt kapağı açtıkları zaman eliyle alıp yiyebileceği ürünler olmalı."

Hızlı, çocukların sağlığı için paketli ürünler yerine organik besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: "Annelerin bazen zamanları yeterli olmuyor. Marketten aldıkları ileri derecede koruyucu madde içeren hazır kekler ve fast food gibi hazır ürünleri beslenme çantasına koyuyorlar. Bu sağlık demek değil. Çocuğun her türlü şekilde bir şey yemesi, sağlıklı olacağı anlamına gelmiyor. Bu ürünleri tercih etmemeliler. Mümkün olduğunca evde hazırlanmış kekler, krakerler olabilir.

Çocuklarda, ileri derecede işlenmiş gıda kullanımı durumunda kalp, tansiyon ve bağırsak hastalıklarının ortaya çıkması mümkün. Bu riski göze almamak adına annelerin bu ürünleri tercih etmemesini tavsiye ederiz. Çocuklarımızın hem kaliteli büyümeleri hem de kaliteli beslenmeleri, gelişmelerinin doğru olması için bunlar çok önemlidir."