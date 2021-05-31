İşlerini çocuklarına devreden çift, arıcılığa gönül verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatAjans Haberleri
ABONE OL

İşlerini çocuklarına devreden çift, arıcılığa gönül verdi

Adana'da doğa ile baş başa kalmak için işlerini çocuklarına devreden Fırat ve Cennet Gürbüz çifti, çıktıkları arı yetiştiriciliği yolculuğunda kovan sayılarını üç yılda 200'e ulaştırarak yıllık 1,5 tona yakın bal üretmeye başladı.

İşlerini çocuklarına devreden çift, arıcılığa gönül verdi
AA

Müteahhitlik yapan 46 yaşındaki Fırat Gürbüz, arıcı bir aile dostlarının doğayla baş başa kalmasından etkilenerek bu işi yapmaya karar verdi.

Emlakçılık yapan eşini de ikna eden Gürbüz, işlerini 3 yıl önce 20'li yaşlardaki iki çocuğuna devrederek arı yetiştiriciliği yapmaya başladı.

Üç yılda kovan sayılarını 200'e çıkaran ve yıllık 1,5 tona yakın bal alır hale gelen çift, Tarım ve Orman Müdürlüğünden aldıkları malzeme desteğiyle arı sütü, propolis ve polen üretimi için de kolları sıvadı.

Fırat Gürbüz, AA muhabirine, şehrin stres ve gürültüsünün kendilerini yıllardır çok yorduğunu söyledi.

Arıcılık yapan bir aile dostunun kovanları başka illere götürerek seyahat etmesinden ve doğayla iç içe olmasından etkilendiğini aktaran Gürbüz, bütün işlerini çocuklarına devrederek yolculuğunun başladığını kaydetti.

Gürbüz, ilk olarak kendisinin arıcılık yapmaya başladığını, gerek işlerinde yardımcı olması gerekse kovanları götürmek için başka şehirlere gittiğinde eşinin yalnız kalmaması için onu da ikna ettiğini belirtti.

Karı koca birlikte bu işi yapmaya başladıklarında artık işlerinden ayrılmaya karar verdiklerini ifade eden Gürbüz, şöyle devam etti:

"Çocuklar büyüdükten sonra sektörden ayrılmak bize zor olmadı. Çocuklara 'bu saatten sonra bize artık izin. Bizi bu saatten sonra artık rahat bırakın' dedim. Arılarımız sayesinde doğuya da batıya da gidiyoruz. Muğla, Marmaris, Bodrum'a çam balına gidiyoruz. Arınla gidiyorsun, güzel yerleri de görüyorsun, hem tatilini yapabiliyorsun, stresini atabiliyorsun gerektiği yerde balını da alıp sezonu kapatıp gelebiliyorsun."

Gürbüz, yaptıkları işin keyifli olmasının yanı sıra zorluklarının da bulunduğunu, ancak doğada arı sesini dinlediği zaman bütün yorgunluklarının gittiğini söyledi.

Balın yanı sıra arı sütü, polen gibi arıcılıkla ilgili diğer ürünlerinin üretimine de başlayacaklarını dile getiren Gürbüz, "Arı sütü, propolis, polen hiç yapmadık. Bunlar bal gibi değil, biraz zahmetli, detaylı bir iş. Devletimizden Allah razı olsun bu projeye katkı verdiler. Biz de inşallah seneye ilkbaharda ilk üretimi çıkarmayı düşünüyoruz." dedi.

- "Arıcılık kadınların yapabileceği en güzel mesleklerden bir tanesi"

Emlakçılığı bırakarak arıcılık yapmaya başlayan Cennet Gürbüz de eşinin kendisine birlikte yapma fikrini açtığında ilk önce karşı çıktığını belirtti.

Hayvan besleme, tarım gibi konularda hiç bilgi sahibi olmadığını ve ilk etapta korktuğunu ifade eden Gürbüz, "İlk bir yıl eşim tek başına yaptı. Sonra yavaşça 'şunu getir, bunu götür' derken baktım ben de bayağı işin içine girmişim. Zevkli gelmeye başladı. İşin içinde gezme de olunca ben de girdim. Çünkü sabahtan akşama kadar arılarla uğraşmıyorsunuz bakımını yaptıktan sonra siz kendi rahatınıza bakabiliyor, gezebiliyorsunuz. Dostlarınız arkadaşlarınız geliyor, bu sizi daha çok mutlu ediyor. Arıcılık gerçekten kadınların yapabileceği en güzel mesleklerden bir tanesi." diye konuştu.

Gürbüz, hobi olarak başladıkları arıcılıkta aldıkları yıllık 1,5 tona yakın ürünü toptancılara sattıklarını ve kovan sayılarını daha arttırmak için çalıştıklarını belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İş Sanat sezonu İstanbul Ensemble'la tamamlıyor
KÜLTÜR-SANATİş Sanat sezonu İstanbul Ensemble'la tamamlıyor
'Gölgeler İçinde', Fajr Film Festivali'ne seçildi
KÜLTÜR-SANATFajr Film Festivali'nde yarışacak
Ezgi Böttger'in eseri oylamaya sunuldu
KÜLTÜR-SANATEzgi Böttger'in eseri oylamaya sunuldu
Sahaflar Çarşı'nın 69 yıllık 'Seyir Defteri'
KÜLTÜR-SANAT69 yıllık 'Seyir Defteri'
Aypera: 'Aypera Kanunları' adında bir şey öne sürerek taahhütte bulunmak, sonra da bu taahhüdümün hizmetkârı olmak istemem
KÜLTÜR-SANATDijital Aypera'nın âşıkları var
Haftanın Kitapları
KÜLTÜR-SANATHaftanın Kitapları
Faruk Aksoy: Ülkemizdeki her yapımcının hayaliydi. Şükürler olsun ki Allah bunu bana nasip etti
KÜLTÜR-SANATHer şeyini kaybedebilirdi
Bedri Koraman vefatının 6'ncı yılında anılıyor
KÜLTÜR-SANATBedri Koraman anılıyor
Ahmet Ümit, yeni kitabı 'Kayıp Tanrılar Ülkesi'ni anlattı
KÜLTÜR-SANAT'Kayıp Tanrılar Ülkesi'ni anlattı
En iyi 15 zombi filmi
KÜLTÜR-SANATEn iyi 15 zombi filmi