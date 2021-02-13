İşletmecilerden açıklama: Sesimizi duyun!

Koronavirüs pandemisi birçok meslek grubunu olumsuz etkiledi. Kovid-19 önlemleri için kalabalık ortamlardan ve yakın temastan uzak durmak şartı, en çok da sosyal hayatı felç etti. Salgın nedeniyle mekanlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamıyla kapatıldı. Bazı mekanlar paket servis ile müşterine hizmete devam etse de, binlerce işletme ve çalışan sıkıntılı günler geçiriyor.

TURYİD (Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği) yaklaşık 2 milyon kişinin sektörde çalıştığını belirtiyor.

TURYİD'in hazırladığı raporda mekanların açılması daha da gecikir ve yeterli desktek verilmezse, 700 bin kişinin işssiz kalma ihtimali var. Sancılı geçen bu süreçte, mekan işletmecileri yaşadığı zorlukları anlattı.

"SIKI TEDBİRLERLE AÇILSIN"

Fireroom Burger'ın işletme sahibi Hazer Amani, "Mekanların hizmet vermeye kapatılması doğru bir süreçti, vaka sayıları düşüşe geçti. Bu mutlu edici bir olay. Ancak bir yandan da mekanların %20'si iflas bayrağını çekti. Birçok insan işsiz kaldı. Evine ekmek götüremez, kirasını ödeyemez oldu. Çalışanlar bakmakla yükümlü olduğu insanlarla beraber yaklaşık 6 milyon insan zor durumda. Bir an önce restoranların açılıp, daha sıkı tedbirlerle hizmet vermeye başlamasını cani gönülden istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR ÇARESİZ"

Ortaköy'de bulununan Majesteux işletme sahibi Mustafa Can Keser, üç tane mekanının yaklaşık 10 aydır kapalı olduğunu ifade etti. Dükkan kirası ve personel giderlerinin çok yüksek olduğunu söyleyen Keser, hiçbir geliri kaynağının olmadığını belirtti. Mustafa Can Keser, "Sadece bizim, 250'ye yakın personelimiz var. Aileleriyle birlikte binlerce kişiye denk geliyor. Restorantlar ve eğlence sektöründen geçimini sağlayan milyonlarca insan, çaresiz bir şekilde evinde aç bekliyor" açıklamarında bulundu.

"SESİMİZİ DUYUN"

LA'ZİZA Restoran'ın işletme müdür Alen Yunus Kacır ise, "Yaşadığımız bu zorlu süreçte, 2 milyon çalışan ve ailelerimizle birlikte yaklaşık 6 milyon insan 'sesimizi duyun' diye çığlık atıyor. Tedarikçilerimiz ve ödemekte zorlandığımız kiralarımız bizi yok oluşa doğru, karanlığa çekiyor." dedi. Kacır, "Kovid-19 salgınında süreç uzadıkça çaresizliğimizi bir kez daha yüzümüze vurdu. Birçok yatırımcının kaygıları artıyor. İşletmelerin kapalı olduğu her gün, bu sektörden geçimini sağlayan insanları, aileleri çıkmaza sürüklüyor." şeklinde konuştu.

"ENDİŞELİYİZ"

Shine Porexe işletme müdürlerinden Yılmaz Duman sektörün son durumundan bahsetti. Duman, "Yeme-içme ve eğlence mekanlarının kapalı olmasından dolayı evine ekmek götüremeyen milyonlarca çalışan gidişattan endişeli. İşletmelerin açılıp, emekçilerin tekrardan çalışmaya başlaması gerek" dedi.

"HES KODLARIYLA GİRİŞ YAPILSIN"

Nişantaşı Muhit Burger işletme sahibi Çağlayan Topaloğlu, "Tüm Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde yer alan pandemi sebebiyle en büyük mağduriyeti gıda ve eğlence sektöründe hizmet veren esnaflar, işletmeciler ve tabii ki yanlarında çalışan personeller yaşadı. Bakış açım şu ki; ülkemizde bu pandemi süreci doğru yönetilemedi. Müzik, eğlence sektörü açısından öncelikle bir müzisyen olarak yasakların devam etmesi konusunda kısıtlamaları anlayabiliyorum, fakat bu süreçte zarar gören müzisyenlerin ve işletmecilerin ortada bırakılmasına ve destek verilmemesini bir müzisyen olarak kabullenemiyorum." dedi.

Topaloğlu, "Toplu taşıma araçlarının, havaalanlarının, AVM'lerin, otellerin, adliye-vergi dairesi gibi günde yüzlerce hatta binlerce kişinin girip çıktığı kurum-kuruluşların açık ve kullanabiliyor olması göz önüne alındığında hakkaniyetsiz bir uygulama ve kısıtlama yapıldığını görüyoruz. HES kodlarıyla her kuruma, otele giriş serbest ise, gıda sektöründe hizmet veren işletmelere de aynı uygulama getirilmeli ve bir an önce bu sektörlerle ilgili kısıtlama kaldırılmalıdır." şeklinde konuştu.

TURYİD’İN HAZIRLADIĞI YEME-İÇME SEKTÖRÜ RAPORU

Yeme-içme sektöründe doğrudan çalışan kişi sayısı: 2 milyon TL

Yeme-içme sektörünün 2019 yılı toplam cirosu: 135 milyar TL

Sektörde çalışanların işveren ve işçi payları için ödenen toplam bedel: 56 milyar TL

Sektörün ödediği yıllık KDV miktarı: 14 Milyar TL