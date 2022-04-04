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Haberler Gündem 3. Sayfa SİLAHLI SALDIRI! İşlettiği kıraathanenin önünde öldürüldü! En Son Haberler
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İşlettiği kıraathanenin önünde öldürüldü! Taksiyle gelip kurşun yağdırdı

Diyarbakır'da işlettiği kıraathanenin önünde otururken, taksiyle gelen kişinin silahlı saldırısına uğrayan Muzaffer Kızıl ağır yaralandı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden Kızıl, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Olay yerine geldiği taksiye binerek kaçan saldırgan aranıyor

SİLAHLI SALDIRI! İşlettiği kıraathanenin önünde öldürüldü! En Son Haberler
İşlettiği kıraathanenin önünde öldürüldü
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DHA

Diyarbakır'da işlettiği kıraathanenin önünde oturan Muzaffer Kızıl (38), taksiyle gelen kişinin silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Bağlar ilçesi Sunay Caddesi´nde meydana geldi. M.Ç.'nin kullandığı taksiyle gelen kişi, işlettiği kıraathanenin önünde arkadaşlarıyla oturan Muzaffer Kızıl'a tabancayla peş peşe ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücuduna 6 kurşun isabet eden Kızıl yere yığılırken, şüpheli ise geldiği taksiye binip kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Muzaffer Kızıl, kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

TAKSİ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, KGYS kameralarından tespit ettiği taksiyi Şeyh Şamil Mahallesi'nde terk edilmiş halde buldu. Sürücü M.Ç. ise Bağcılar Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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