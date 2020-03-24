Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerYaşam
ABONE OL

Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyor

Karabük’ün Eflani ilçesindeki Ortaklar Göletindeki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, göletin kenarına inen tilkiyi besliyor. Mehmet Tekin’in ıslık çalmasıyla gelen tilki verilen yiyecekleri yiyor

tilki
DHA

Eflani Ortakçılar Göleti'nin bulunduğu ormanlık alanda yaşayan tilki yiyecek bulabilmek için göletin kenarına indi.

 

DHA'nın haberine göre Gölet'in bulunduğu alanda mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyi yiyecek verdi.

Mehmet Tekin ürkmeyen tilkinin yanına yaklaşması üzerine her gün yemek vermeye başladı.

Mehmet Tekin ıslık çalarak tilkiyi çağırırken, gelen tilkiye yiyecek veriyor.

Mehmet Tekin tilkinin yanına yanaştığını belirterek, "Geçen hafta cuma günü sabahtan yanıma geldi, karnını doyurdum. Kedi gibi yanıma geldi, tutuyorum hiçbir şey yapmıyor. Islığa alıştırdım, ıslık çalınca hemen yanıma geliyor" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Alanya’da sahipsiz taş mezarlar gizemi koruyor
YAŞAMYontularak oluşturulmuş... Gizemini koruyor!
EBA TV üzerinden uzaktan eğitimin ilk gününde atılan komik tweetler
YAŞAMUzaktan eğitime başlandı... Sosyal medya çalkalandı!
Natalie Costello makyajla istediği herkese benzeyebiliyor!
YAŞAMİstediği herkese benzeyebiliyor!
Habertürk bulmaca ile evde kalın
YAŞAMHabertürk bulmaca ile evde kalın
24 Mart Yeniay'ı burçları nasıl etkileyecek?
YAŞAMYeniay burçları nasıl etkileyecek?
Antalya'da market alışverişini drone ile yaparak "Evde kal" mesajı verdi
YAŞAM'Evde kal' çağrısına uydu, drone ile alışveriş yaptı
Yiyecekler ilaç değil, destek
YAŞAMYiyecekler ilaç sayılır mı?
On Numara çekiliş sonuçları 23 Mart 2020 - Milli Piyango On Numara sonuç sorgula
YAŞAMBüyük ikramiye 2 talihliye çıktı
Günlük burç yorumları! 24 Mart 2020 Salı
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Teke Tek'te 3 ay önceden koronavirüsü tahmini
YAŞAMTeke Tek'te 3 ay önceden koronavirüsü tahmini

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X