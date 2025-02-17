Islıktan alkışa: Masuaku!
Beşiktaş taraftarının kısa süre önce ıslıklarına maruz kalan Arthur Masuaku, yeniden doğdu. Masuaku, Trabzonspor maçında da gol pası vererek bu sezon 6. asistini yaptı.
Beşiktaş, Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek Avrupa kupaları yarışında zorlu bir virajı kayıpsız dönerken gecenin başarılı isimlerinden birisi de Arthur Masuaku'ydu.
Başarılı futbolunu 53. dakikada Rafa Silva'ya yaptığı asistle süsleyen Demokratik Kongolu sol bek, skorun dengelenmesinde ve geri dönüşün başlamasında başrol oynadı.
Geçtiğimiz günlerde "Belirli sayıda maça çıkması halinde sözleşmesi otomatik uzar" maddesi 4 karşılaşma kala başkan Serdal Adalı'nın yaptığı görüşmeler sonucu kaldırılan Masuaku, Sivasspor deplasmanında da asiste imza atmıştı.