'İsmail dede' 61 yıldır leyleklerin yolunu gözlüyor

"ONLAR GELMEDİĞİNDE HUZURSUZ OLUYORUM"

Satıcı, evinin bahçesinde misafir ettiği leyleklere büyük saygı gösterdiğini belirtti.

Leylekleri gördüğünde çok mutlu olduğunu ve heyecanlandığını anlatan Satıcı, "Onlar gelmediğinde huzursuz oluyorum. Biz onlara alışmışız" dedi.

Zaman içinde leyleklerin yuvalarını değiştirmek zorunda kaldığını ifade eden Satıcı, çocuklarının bahçesindeki ağılı kaldırdığını söyledi.

Satıcı, şunları kaydetti:

"Onlara 'Yuvama ilişmeyin, sonra karışmam." dedim. Yuvayı sonra evin yanına yerleştirdiler. Bu hayvanlar ben sağ olduğum sürece burada duracaklar. Ovada bir leylek gördüğümde 'bizim leylekler daha gelmedi' diye düşünüyorum hep. Benden evvel bir komşu gördüğünde 'senin leyleğin biri geldi' diyor. Yuvanın yerini değiştirdiğimizde kahroluyorum, 'ya gelmezse ya beğenmezse' diye. Allah'tan öyle bir şey yaşatmadılar bize. Yaptığımız yuvayı beğendiler. Yuvayı kendime göre yapıyorum, hayvan geldiğinde o da kendine göre tamir ediyor."