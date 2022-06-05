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Hande Soral-İsmail Demirci çifti: Oğlumuz için bakıcı tutmadık

Oyuncu Hande Soral ve İsmail Demirci, 5 gün önce oğulları Ali'yi kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşamıştı. Önceki gün bebeklerinin ilk kontrolü için gittikleri hastanenin çıkışında görüntülenen çiftten Soral, "Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Bakıcı tutmadık. Biz ona, o da bize alışıyor" ifadelerini kullandı

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  • İsmail Demirci-Hande Soral çifti: Oğlumuz için bakıcı tutmadık

    2017 yılında nikah masasına oturan oyuncu Hande Soral ile İsmail Demirci, 5 gün önce oğulları Ali'yi kucaklarına almıştı.
  • İsmail Demirci-Hande Soral çifti: Oğlumuz için bakıcı tutmadık

    "OĞLUMLA İLK GÜNÜM"

    Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; İlk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşayan Soral ve Demirci, önceki gün bebekleri Ali'nin ilk kontrolü için gittikleri hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Ünlü çift, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

    "Ali'yi kucağıma ilk aldığımda çok heyecanlandım." diyen İsmail Demirci, "Çok güzel bir duygu. Bu aralar çok yoğun çalıştığım için oğlumla bu ilk günüm ve çok mutluyum. Hande'nin doğumuna girdim, çok heyecanlı ve stresliydi. Hande için daha zordu." şeklinde konuştu.
  • İsmail Demirci-Hande Soral çifti: Oğlumuz için bakıcı tutmadık

    "BİRBİRİMİZE ALIŞIYORUZ"

    Normal doğum yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdiğini belirten Hande Soral da şu ifadeleri kullandı:

    Uzun bir süreçti ama her şey istediğim gibi oldu. Ben doğumu pek hatırlamıyorum. Ali, 52 cm, 3 kilo 750 gram doğdu. Evde Ali'nin varlığını hissetmek çok güzel bir duygu. Biz ona, o da bize alışıyor. Gözümü her açtığımda onu görmek çok güzel bir duygu.
  • İsmail Demirci-Hande Soral çifti: Oğlumuz için bakıcı tutmadık

    "OĞLUMU ANNEANNESİ İLE BİRLİKTE BÜYÜTECEĞİZ"

    Ayrıca oğlu için bakıcı tutmadıklarını söyleyen Soral, "Anneannesi ile birlikte büyüteceğiz. 6 ay evde Ali ile ilgileneceğim ondan sonra gelen porjeleri değerlendireceğim. Ben hamile olduğum zaman çalıştım, Ali de benimle çalıştı. O dönem, ben işe başladığımda da Ali, benimle setlere gelecek ve bana eşlik edecek." dedi.
  • İsmail Demirci-Hande Soral çifti: Oğlumuz için bakıcı tutmadık

    "HOŞ GELDİN OĞLUM"

    Öte yandan Hande Soral, doğumun ardından eşi ve oğlu ile hastane odasında çekilen aile pozlarını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Soral, gönderisinde, "Hoş geldin oğlum..." ifadelerini kullanmıştı.
  • İsmail Demirci-Hande Soral çifti: Oğlumuz için bakıcı tutmadık

    TEYZE OLDU!

    Hande Soral'ın oyuncu kardeşi Bensu Soral da hastane odasından paylaştığı bu fotoğrafa, "Dün akşam teyzeliğim resmiyete döküldü..." notunu düşmüştü.
  • İsmail Demirci-Hande Soral çifti: Oğlumuz için bakıcı tutmadık

    Oyuncu çift, bebek müjdesini de bu fotoğrafla duyurmuştu.
  • İsmail Demirci-Hande Soral çifti: Oğlumuz için bakıcı tutmadık

    "TEK ÇOCUKLU BİR ANNE OLMAK İSTEMEM"

    Öte yandan kalabalık aileye sahip olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Hande Soral, "Tek çocuklu bir anne olmak istemem. Kardeşlik muhteşem bir şey." ifadelerini kullanmıştı.
  • İsmail Demirci-Hande Soral çifti: Oğlumuz için bakıcı tutmadık

    Hande Soral'ın, Bensu ve Bedirhan adında 2 kardeşi var.

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