İsmail Ege Şaşmaz: Onlar benim manevi ailem oldu

"KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

İsmail Ege Şaşmaz, kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Aytaç Şaşmaz ile ilgili gelen sorulara ise, "Onunla çok gurur duyuyorum. Kariyerini sağlam adımlarla ilerletiyor. Zor bir piyasada kardeşinin olması ve omuz omuza olabilmek bizim için çok büyük bir avantaj. Bir iş geldiğinde karşılıklı düşüncelerimizi paylaşırız" şeklinde cevap verdi.