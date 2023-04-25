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İsmail Ege Şaşmaz: Onlar benim manevi ailem oldu

İsmail Ege Şaşmaz, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı 'Barış Akarsu Merhaba' filminde, Barış Akarsu'yu canlandıran oyuncu, "Barış'ı oynamak çok iyiydi. Hâlâ ailesi ile görüşüyoruz. Onlar benim manevi ailem oldu" dedi

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  • İsmail Ege Şaşmaz: Onlar benim manevi ailem oldu - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; 2007'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hayatının anlatıldığı filmde merhum şarkıcıyı canlandıran İsmail Ege Şaşmaz önceki gün Etiler'deydi.
  • İsmail Ege Şaşmaz: Onlar benim manevi ailem oldu - Magazin haberleri

    Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şaşmaz, "Her şey çok güzel oldu. Barış'ı oynamak çok iyiydi. Hâlâ ailesi ile görüşüyoruz. Onlar benim manevi ailem oldu, ben de onların manevi oğlu oldum" dedi.
  • İsmail Ege Şaşmaz: Onlar benim manevi ailem oldu - Magazin haberleri

    "KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

    İsmail Ege Şaşmaz, kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Aytaç Şaşmaz ile ilgili gelen sorulara ise, "Onunla çok  gurur duyuyorum. Kariyerini sağlam adımlarla ilerletiyor. Zor bir piyasada kardeşinin olması ve omuz omuza olabilmek bizim için çok büyük bir avantaj. Bir iş geldiğinde karşılıklı düşüncelerimizi paylaşırız" şeklinde cevap verdi.
  • İsmail Ege Şaşmaz: Onlar benim manevi ailem oldu - Magazin haberleri

    "BEBEK İSTİYORUZ"

    İsmail Ege Şaşmaz, 2021 yılında hayatını Hande Ünal ile birleştirmişti. Gazetecilerin "Evlilik nasıl gidiyor?" sorusuna Şaşmaz, "Gayet güzel gidiyor. Her evli çiftin istediği gibi bizim de çocuk hayalimiz var. Umarım doğru zamanda bu hayale kavuşuruz" diyerek yanıtladı.

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