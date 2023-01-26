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İsmail Ertekin: “Geçmişten ders almamışız”

Afyonspor maçı ile ilgili özeleştiride de bulunan Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, “Geçmişten ders almamışız. Acemilikten başka bir şey değil” dedi.

İsmail Ertekin: “Geçmişten ders almamışız”
İHA

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Batman Petrol Spor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde antrenman öncesi konuşan tecrübeli teknik adam, 1-1 sona eren Afyonspor müsabakasıyla alakalı, “Geçmişten ders almamışız. Acemilikten başka bir şey değil. Zaman çalmayı kötü bir şekilde değerlendiriyoruz. Panik yaptığımızdan dolayı, son 10 dakika sıkını yaşadık. Bu sezon 3 veya 4. kez böyle gol yiyoruz. İnanılmaz üzüldük. Çok değerli 2 puan kaybettik. Batman’da telafisini yapacağız. Gerekli çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

İsmail Ertekin, Afyonspor maçında yaptığı tercihlerle alakalı olarak, “Devre arasında Eren Tunalı Milli Takım’a gitmişti. Mustafa Genç’i orada oynatabilir miyiz düşündük. Hazırlık maçlarında Mustafa iyi oynamıştı o bölgede. Ama istediğimiz, beklediğimiz gibi olmadı. Eren Tunalı’nın da kötü oynadığı maçlar oldu. Bireysel ve isim olarak değerlendirmemek lazım. Sıkıntımızı biliyorsunuz. Müdafaada çeşitli oyuncuları oynatıyoruz. Kim verimliyse onu görmek istiyoruz. Bu haftaki tercihimiz bizim istediğimiz gibi olmadı” ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ BİR SEVİYEDE OLACAĞIZ"

Afyonspor’la 1-1 berabere kalınan mücadeleyle ilgili takımın son durumunu değerlendiren Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, “Bireysel olarak değinmeyeceğim ama genel olarak sezonun ilk yarısından daha iyi mücadele ettiğimizi gördük. Bundan dolayı sevinçliyiz. Biraz daha ilerletmeliyiz. Daha iyi bir seviyede olacağımızı görüyoruz. ‘Bu takım daha iyi iş yapabilir’ pozisyonunuz var. Bunu da becereceğiz” dedi.

Batman Petrolspor müsabakasının seyircisiz oynanacak olmasına da değinen Ertekin, “Futbol seyircili bir oyun. Özel maç gibi olacak. Böyle olunca da belki zevkli bir maç olmayabilir ama puan ihtiyacımızdan dolayı bu maçı iyi konsantre şekilde oynamalıyız. Taraftarsız oynanması bizi bozmaz. Üç puan alıp gelmeliyiz. Bu tür maçlarda gençlerimiz daha iyi oynayacaktır” şeklinde konuştu.

Deneyimli teknik adam, ‘Hasan Ayaroğlu’nu ne zaman sahada göreceğiz?’ sorusuna şu cevabı verdi:

“Hasan Ayaroğlu’nu önümüzdeki haftadan sonra sahada göreceğimizi düşünüyorum. Salonda çalışıyor. Dönüş için çabalıyor. Tecrübeli oyuncularımız sahada, tecrübesini ortaya koyunca artı 1 öne geçiyoruz. O isimler geri gelince gençlerimize daha iyi yol gösterecektir. En yakın zamanda gelirler.”

"TRANSFER AÇILIRSA BİZİM İÇİN MİLLİ PİYANGO OLACAK"

Bursaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, transfer tahtasıyla ilgili konuyu değerlendirdi. Ertekin, “Şu ana kadar transfer yapılmayacakmış gibi savaşa devam ediyoruz. Böyle düşünüyoruz ve hareket ediyoruz. Transfer açılırsa bizim için milli piyango olacak. Görüntü o. İnşallah açılır. Benim söyleyeceklerim bu konuda sınırlı. UEFA’dan gelecek habere göre hareket edeceğiz” açıklamasında bulundu.

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