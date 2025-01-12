Ismail Jakobs: Galip geldiğimiz zaman atmosfer çok iyi

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray'ın sol bek oyuncusu Ismail Jakobs, galibiyeti değerlendirdi.

"ATMOSFER ÇOK İYİ"

Ismail Jakobs yaptığı açıklamada, "Havadan dolayı zor bir maç oldu ama 3 puanı aldığımız için mutluyuz. Galip olduğumuz zaman atmosfer çok iyi gidiyor." dedi.

Senegalli oyuncu ayrıca, "Şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Birlikte çalıştığımız insanlar da harikalar. Bu şekilde devam etmesini isteriz." diye konuştu.