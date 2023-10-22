İsmail Kartal, 17. maçında 17. galibiyetine ulaştı

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşılaşırken, sahadan Szymanski, Osayi ve Dzeko’nun golleriyle 4-2 galip ayrıldı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Hatayspor maçında da devam etti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6, grup aşamasında 2 galibiyet alan Fenerbahçe, Süper Lig'de de 9 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler, sırasıyla Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarından 3 puanla ayrıldı.

Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki seriyle birlikte son 19 resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı.