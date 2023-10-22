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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal, 17. maçında 17. galibiyetine ulaştı - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal, 17. maçında 17. galibiyetine ulaştı

        Fenerbahçe, Süper Lig'de Hatayspor'u 4-2 mağlup ederek, resmi maçlardaki galibiyet serisini 19 maça çıkardı. Sezon öncesi sarı-lacivertlilerin başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, 17. maçında 17. galibiyetine ulaştı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2023 - 21:37 Güncelleme: 22.10.2023 - 21:37
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        İsmail Kartal 17'de 17 yaptı
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        Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Hatayspor ile karşılaşırken, sahadan Szymanski, Osayi ve Dzeko’nun golleriyle 4-2 galip ayrıldı. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde sezona başarılı bir giriş yapan Fenerbahçe, galibiyet serisine Hatayspor maçında da devam etti.

        UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde 6, grup aşamasında 2 galibiyet alan Fenerbahçe, Süper Lig'de de 9 kez mücadele etti. Sarı-lacivertliler, sırasıyla Gaziantep FK, Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarından 3 puanla ayrıldı.

        Geçtiğimiz sezonun son lig maçında Gaziantep FK ve Türkiye Kupası finalinde Başakşehir’i mağlup eden Fenerbahçe, bu sezonki seriyle birlikte son 19 resmi maçta galibiyet sevinci yaşadı.

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