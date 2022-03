İsmail Kartal: Başa baş mücadele ortaya koyduk

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, sarı-lacivertli taraftarlara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Oyuncularının sahada çok iyi bir karakter ortaya koyduğunu vurgulayan Kartal, "Bugün 10 kişi kalmamıza rağmen kazanmak için sonuna kadar başa baş mücadele ortaya koyduk. Net pozisyonları değerlendiremedik. Fenerbahçe armasına yakışır bir mücadele ortaya koyduk ve gücümüzü gösterdik. Kazanmayı çok istiyorduk. Maç 11'e 11 oynanırken yaptığımız çalışmalar işliyorken kırmızı kart devreye girdi. İki oyuncu kayarak geliyor, topa sahip olan benim oyuncum. Yine de geri yaslanmadık. 10 kişi kalsak da kazanmak için bir mücadele ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

Eksik oynamalarına rağmen rakipten daha fazla net pozisyonları olduğunu ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Geldiğim günden beri her zaman 'Taraftarlarımız varsa biz varız.' diyorum. 'Onlar her şeyimiz.' diyorum. Onlar desteklediği sürece mahcup etmeyeceğimizi söylemiştim. Bugün bu gerçekleşti. Haftalar sonra müthiş Fenerbahçe taraftarı, bu takımı içten destekledi. Oyuncularım da bunun karşılığında neler yapabileceğini herkese gösterdi. Taraftarlarımız yanımızda olduğu sürece merak etmesinler, bu oyunumuzu geliştirerek devam edeceğiz. Bu takımı, bizi yalnız bırakmasınlar, bize güvensinler."

Maç öncesi yaptıkları taktik planı, 10 kişi kaldıktan sonra da sürdürdüklerini anlatan Kartal, "10 kişiye kadar gol geliyor gibiydi. Plan vardı, planımızı işlettik. Bunları çalıştık, oyuncularımın yüksek enerjisi ve hırsıyla, taraftarın desteğiyle bir nefes bir adım daha fazla attık. Bir karakter koydular, onlara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kartal, hakem kararlarına ilişkin ise şunları aktardı:

"Hakemlerle ilgili genelde konuşmuyorum ama böyle bir ortam ve atmosferde acaba böyle bir kırmızı çıkarabiliyorsanız başka maçlarda da çıkarılıyor mu bunu merak ediyorum. Bazı pozisyonlarda mesela Ahmet'in el pozisyonu var, son adam es geçildi. Top auta gidiyor, hemen korner göstermesi. İnşallah o anki tercihlerindendir diye düşünüyorum, başka bir şey düşünmek istemiyorum. Hakemler de hata yapabilir ama böyle bir ortamda hep üst üste olması ve bizim aleyhimize olması bana düşündürücü geliyor."

Takımının gelişmekte olduğunu bugün kanıtladıklarını dile getiren Kartal, "Bugün takımımın öz güvenini, korkmadan, cesurca mücadele ettiğini tüm Türkiye gördü. Ne kadar savaştığı ortadaydı. Bazı şeyleri halledebildiğimizi düşünüyorum. Her hafta mücadele gücümüzü ve taktik olarak takımın geliştiğini görebiliyorum. Muhteşem taraftarımızın takıma verdiği destek bizim bir vites daha artırmamıza sebep oldu." diye konuştu.

Devre arasında oyuncularına kazanabilecekleri mesajını verdiğini de anlatan Kartal, 11'e 11 oynanması durumunda maçı kazanacaklarına inandığını da kaydetti.

İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartı kabul etmediğini de söyleyen Kartal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her geçen hafta takım üstüne koymaya devam ediyor. Şu an her şey yolunda gidiyor. Takım yukarıya doğru ivmelendi geldiğimiz günden beri. Taraftar önünde bugün karşımızda rakip kim olursa olsun aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık. Artık takımımız bir eşiği geçti, onun sinyalini veriyordu zaten. Doğru söylemek gerekiyorsa geçmişteki hocaların da katkıları var. Kıyaslanmak doğru değil diye düşünüyorum. Geldikten sonra elimden geldiği kadar bazı şeyleri nasıl yapabilirim bunları tespit etmiştim. Şu anda da bir şeylere elimin değdiği ufak da olsa belli. İyi yoldayız. İyi çalışıyoruz, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bugün en azından kaybetmedik. Dört maçtır mağlup olmuyoruz. İkincilik şansımızın devam ettiğini düşünüyorum. Puan olarak fazla olmasa da çok fazla rakip var. En üst seviyede ligi bitirmek istiyoruz."