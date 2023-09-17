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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan '6 numara' açıklaması - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan '6 numara' açıklaması

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Bitexen Antalyaspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, erken gelen sakatlık nedeniyle maça başlamakta zorlandıklarını söyledi. Kartal, 6 numara transferi ne de değindi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 21:08 Güncelleme: 17.09.2023 - 21:08
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        Kartal'dan '6 numara' açıklaması
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        Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kartal, milli maç arasında takım olarak iyi hazırlandıklarını belirtti.

        Milli arada sakatlıkları atlattıklarını vurgulayan Kartal, "Maça çok iyi başlayamadık. Hemen maçın başında Cengiz'in sakatlanmasının ardından eksikken pozisyonlar verdik ve oyuncularımız orada demoralize oldu. Sonra 1 gol yedik ve bu gole 45+1'de cevap verdik. ,

        Soyunma odasında oyuncularımızla konuştuk, ne yapmamız gerektiğini anlattık. Rakibin enerjisinin düşeceğini, bizim efektif kalarak daha iyi pozisyonlar üreteceğimizi söyledim. O doğrultuda ikinci yarı istediğimiz gibi oldu. Daha iyi oynadık ve pozisyonlara girdik. Oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Maçı kazanmasını bildik. Kazandığımız için oyuncularımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

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        Kendileri gibi oynamamalarına karşın topun yine de kendilerinde daha fazla kaldığını aktaran Kartal, "Bizim takımımız bu değil, buna rağmen topla oynamada yüzde 60'a 40 üstündük. 6 net pozisyonumuz var ve rakibin 2 pozisyonu var. Hatalarımız telafi edilir. Bizim oyun felsefemiz tamamen futbol oynamak. Topun bizde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz.

        Futbolda her zaman her istediğiniz olacak diye bir şey yok. Maça bugün giremedik. Isınmadan oyuncumuz girene kadar orada rakibin 2-3 atağı oldu ve bu demoralize etti. Ferdi sakatlıktan çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

        Kartal, 6 numara transferine de değinerek şöyle devam etti:

        "Birkaç zamandır 6 numara almak için başkanımız ve yöneticilerimiz çok uğraştı. Daha öncede söyledim 'bize katkı verecek oyuncu almak istiyoruz' dedim. Almak için oyuncu almak istemedik. Başkanımıza sezon başından beri yapmış oldukları transferlerden dolayı teşekkür ediyorum.

        6 numara tabii almak gerekiyordu ama almak için almak doğru değil. Bizim B planımız var. Nasıl stoperde Jayden (Oosterwolde) oynattıysak 6 numarada oynayacak İsmail, Crepso ve Zajc var. Zaman içinde bunları herkes görecek. Bu açığımızı biz kapatacağız."

        Hakemin performansıyla ilgili bir şey konuşmak istemediğini dile getiren Kartal, "Biz oyuncularımız koruyarak onlardan en iyi verimi almaya çalışıyoruz. Milli takıma bu kadar oyuncu gönderen takım yok. Oyuncularımız fazla maç oynuyor ve sorumlulukları çok. Biz hala tam istediğimiz pozisyonda değiliz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var." diyerek sözlerini tamamladı.

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