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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Ferdi'ye mesaj - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan Ferdi'ye mesaj

        Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal, 30 Milyon euro karşılığında Sarı Lacivertliler'den İngiliz ekibi Brighton & Hove Albion'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 00:32 Güncelleme: 29.08.2024 - 00:32
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        İsmail Kartal'dan Ferdi'ye mesaj!
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        Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipte beraber çalıştığı milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton & Hove Albion'a transferi için açıklamada bulundu. Kartal, "Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok. Bu yeni yolculuğunda da her zaman arkandayım, evlat" ifadelerini kullandı.

        Kartal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'a 30 milyon Euro artı 5 milyon Euro da başarı bonuslarıyla transfer olan 24 yaşındaki futbolcu için şu ifadelere yer verdi:

        "Sana her zaman inandım, bugünkü başarın da bunu kanıtlıyor. Brighton'da da yüreğinle oynayıp bizleri gururlandıracağından hiç şüphem yok. Bu yeni yolculuğunda da her zaman arkandayım, evlat. Yolun açık, başarıların daim olsun!"

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