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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan Fred müjdesi - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan Fred müjdesi

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.02.2024 - 21:58 Güncelleme: 24.02.2024 - 21:58
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        Kartal'dan Fred müjdesi!
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        İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

        "Maçtan önce de söylediğim gibi, Kasımpaşa son haftalarda formda bir takım, dirençli bir takım. Zor geçeceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıda çok net pozisyonlarımız var. Bunlardan bir tanesini atsak, farklı kazanabilirdik. Devre öyle bitti, hamle yapmaya hazırlanırken gol yedik. Bunu da anlatmıştık. Golle birlikte hamlelerimizi yaptık. Rakibin daha fazla üzerine giderek direnç koyduk."

        "TARAFTARA TEŞEKKÜRLER"

        "Taraftarımızla yaptığımız görüşmede, bundan sonra ilk dakikadan son dakikaya kadar takımı desteklemeleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. 3 puan çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu akşamki galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum."

        "FRED MÜJDESİ"

        "Fred bu hafta takımla antrenmanlara başlıyor. İlk yarıda istediğimiz çıkışları yapamadık. İkinci yarıda istediğimizi yaptık. Bir tane gol pozisyonları var. Onun haricinde pozisyon vermedik. Bu da bizim için çok önemli."

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