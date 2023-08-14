İsmail Kartal'dan kaleci transferi sorusuna yanıt

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi hazırlandıkları mücadelede motivasyon olarak yüksek çıktıklarını aktaran İsmail Kartal, “Son oynadığımız 3 maçın 3’ünü de kazanarak moralli, müthiş taraftar desteği ile başlangıç yaptık. Erken bulduğumuz goller rakibin 10 kişi kalmasıyla beraber ondan sonra 10 kişi kalan Gaziantep’e karşı istediğimiz oyunu ortaya koyamadık. Buna rağmen gol pozisyonu vardı, kaçan penaltı vardı. Belki onların ikisini gol yapsak farklı kazanabilirdik. Sonuçta 10 kişiye karşı çok daha iyi oynamamız gerekiyordu. İlk maçlar zorlu geçer, biz bu sendromu yaşadık. 3 puan için mutluyum ama istediğimiz gibi oynayamadık. Önemli referans oldu bizim için. Bütün takım bundan ders çıkaracağız. 3 puandan mutluyum ama oynadığımız oyundan mutlu değilim” şeklinde konuştu.

Kartal, rotasyona gittiklerini ifade ederek, “Birkaç oyuncuyu rotasyon yaparak dinlendirdik. Diğerlerine şans verdik ve daha zinde oyuncularla mücadele ettik ama buna rağmen 4 günde bir oynanan maç, seyahatler sezon başı olduğu için geç gelen hazır olmayan maçlarda azar oynatarak fizik olarak yükseltmeye çalıştığımız oyuncularımız var. Bu da etkenlerden biri olabilir” ifadelerini kullandı. Gaziantep Futbol Kulübü karşısında rehavete kapıldıklarının altını çizen İsmail Kartal, “Rakip nasıl olsa 10 kişi skor 2-0, o rahatlık bu akşam bizi demoralize etti. Daha ciddi olmalıyız. Futbolda ciddi olmazsanız cezayı keserler. Bu akşam 2-0’dan sonra rakip 10 kişi kaldı diye rehavete girdik” diye konuştu. REKLAM

Altay Bayındır ile ilgili de konuşan Kartal, “Taraftarlarımızın üstüne gitmemesi lazım. Altay bizim oyuncumuz. Bütün oyuncularımız gibi Altay'a da diğerleri gibi destek olmak zorundayız. Kaybetmek kolay, kazanmak önemli. Tüm oyuncular gibi destek çıkmaya devam edeceğiz, sonuçta bizim kalecimiz” değerlendirmesini yaptı. Mücadelenin son pozisyonu ile ilgili hakemi de değerlendiren Kartal, “Yeni çıkan kurala göre kendi takım arkadaşının uzaklaştırmak istediği top kendi takım arkadaşının eline çarparsa faul değildir. Futbol oynayan takımız, sürekli faule maruz kalan bazı pozisyonlarda tercih haklarını biraz bize, biraz onlara çalmış olabilir. Rakip 10 kişi kalsa da kendi oyunumuzu oynayamadığımız için kendimizi eleştirmeliyiz. Normalde kaçan gollerden biri gol olsa maç gene kopacaktı. Sadece burada aksaklık yaşadık. Ligin ilk maçı. Buna rağmen oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi. Sarı-lacivertlilerin VAR’da incelenen ve ardından iptal edilen penaltı pozisyonu hakkında ise İsmail Kartal, “VAR’a gittiği için VAR’daki hakem arkadaşların düşünceleri pozisyonu değerlendirmeleriyle ilgili yorum yapmak istemiyorum. Penaltı olmadığı için VAR’dan döndü. Hakem de izledi. Bir penaltı daha kazandık ama değerlendiremedik” açıklamasını yaptı. İsmail Kartal, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Osayi Samuel ve Becao’nun yarın yapılacak kontrollerden sonra durumunun netleşeceğini dile getirdi.