İsmail Kartal'dan taraftara mesaj: Vakit tek yumruk olma vakti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe
ABONE OL

İsmail Kartal'dan taraftara mesaj: Vakit tek yumruk olma vakti!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, taraftarlara mesaj gönderdi. Sarı lacivertlilerin resmi hesabından yayınlanan mesajında: "Bu takımın sizin inancınıza, sizin koşulsuz desteğinize ihtiyacı var! Vakit tek yumruk olma vakti!" ifadelerine yer verildi

İsmail Kartal'dan taraftara mesaj: Vakit tek yumruk olma vakti!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal'ın taraftarlara seslendiği bir videoyu Twitter hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşımda İsmail Kartal, taraftarlara şu sözlerle seslendi;

"Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin. Çizginin kenarında, Fenerbahçesi'nin deplasmana gelmesini sabırsızlıkla bekleyen o çocuk var. Çubukluyu gördüğünde gören ağabeyimiz var. Omzunda evladıyla maça gelen ailelerimiz var. Her platformda Fenerbahçesi'ni düşünen gençlerimiz var. Çizginin arkasında, Fenerbahçe'nin neferleri var.

Birlikte sevineceğiz, birlikte üzüleceğiz, omuz omuza başaracağız. Yeter ki inanalım, hepinizi çok seviyorum.

Fenerbahçe olarak tam 9 yıl ıstırap çektik. Duygularınızı çok iyi biliyorum çünkü ben de bu camianın bir evladı olarak bu çile dönemini içime sindiremiyorum. Artık bu çile dönemini bitirmeliyiz.

Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır; Bu takımın sizin coşkunuza, sizin inancınıza ve sizin koşulsuz desteğinize ihtiyacı var. Siz yüreğinizi ortaya koydukça, bu takım daha da şahlanacak ve Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Takımı ayakta tutan sizin varlığınız ve enerjinizdir. Vakit, tek yumruk olma vaktidir. Haydi büyük Fenerbahçe."

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fenerbahçe, Cuadrado için yeniden masada!
FUTBOL Fenerbahçe, Cuadrado için yeniden masada!
Beşiktaş'ta kritik hafta: İmzalar bekleniyor!
FUTBOL Beşiktaş'ta kritik hafta: İmzalar bekleniyor!
Barcelona'nın Arda Güler ve Fenerbahçe'ye yaptığı teklif ortaya çıktı!
FUTBOL İşte Barcelona'nın Arda Güler teklifi!
Son dakika haberi Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması! İşte rakam...
FUTBOL Sponsorluk rakamları belli oldu!
Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan teknik adamlar kulüpsüz kaldı
FUTBOL Şampiyon teknik adamlar kulüpsüz kaldı
Trabzonspor'a Lahtimi şoku: Çalışmalara katılmadı, noter tespiti yapıldı!Trabzonspor'a Lahtimi şoku: Çalışmalara katılmadı, noter tespiti yapıldı!
FUTBOL Trabzonspor'a Lahtimi şoku!
Tayfur Bingöl'de bir ihtimal daha var
FUTBOL Tayfur Bingöl'de bir ihtimal daha var
Beşiktaş'ta transfer zirvesi!
FUTBOL Ümraniye'de transfer zirvesi!
Sivasspor, Servet Çetin ile sözleşme imzaladı
FUTBOL Sivasspor, Servet Çetin ile sözleşme imzaladı
Messi’nin Inter Miami’de kazanacağı ücret belli oldu
FUTBOL Messi'nin maaşı belli oldu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.