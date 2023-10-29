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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'dan transfer açıklaması!

        Trednyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Siltaş Yapı Pendikspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 18:51 Güncelleme: 29.10.2023 - 18:51
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        İsmail Kartal'dan transfer açıklaması!
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        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Pendikspor karşılaşmasından önce açıklamalarda bulundu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Kartal, "Öncelikle Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun. Bugünkü maça özel bir formayla çıkacağız. İnşallah bugün de, Cumhuriyetimizin 100. yılıyla birlikte kendimize yakışan futbolla haftayı 3 puanla kapatmak istiyoruz." dedi.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Rakibimiz oynadıkları son maçta ilk galibiyetlerini aldılar. Oyuncularım da saha zemininin iyi olduğunu söyledi. Sahanın böyle olmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

        TRANSFER CEVABI

        İsmail Kartal, stoperde Alexander Djiku'nun eksikliği ve devre arasında bu bölgeye transferin gündeme gelmesinin hatırlatılmasının ardından, "Bakalım orası daha belli değil. Djiku'nun ayağında hafif bir kırık var. Doktor 2-3 hafta süreceğini söyledi. Samet bugün sahaya çıkacak. Samet bizim önemli oyuncularımızdan biri. Sezon başında da 4 stoperim olduğunu söylemiştim. Milli maçlarda iyi maçlar çıkardı. İnşallah bugün de güzel bir maç çıkartır." sözlerini sarf etti.

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