İsmail Kartal: Her şeyi son haftaya taşıyabiliriz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

"HER ŞEYİ SON HAFTAYA TAŞIYABİLİRİZ"

Kartal, "Sezon başından bugüne kadar çok ağır gündemlere maruz kaldık. Kalmaya da devam ediyoruz. Sonuçta baktığınız zaman ilk maç Galatasaray maçında, kendi evimizde birçok sakat ve eksikler vardı. Hangi oyuncularımız nerede ne cezalar aldı, bakmak lazım... Buraya da 6 eksikle geldik. Çubuklu formayı giyen her oyuncu değerlidir. 11 tane çok iyi oyuncumuzla oynayacağız. Kulübede bekleyen diğer çubuklu forma giyen oyunculara da şans verebiliriz. Sezon başından bugüne kadar tüm yaşananlara rağmen kazanmak için geldik, en iyisine çalışacağız. Bugün alacağımız 3 puanla her şeyi son haftaya taşıyabiliriz. Galip gelecek gücümüz var. Takımıma güveniyorum. Camiamıza yakışır bir mücadeleyle 3 puan alıp her şeyi son haftaya taşımak istiyoruz." dedi.