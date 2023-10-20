İsmail Kartal'ın Hatayspor maçı 11'i netleşiyor
Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor maçına hazırlanıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 şekillenmeye başladı
Fenerbahçe, Pazar günü ligde Atakaş Hatayspor'la karşılaşacak. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli takımda, forma giyecek isimler büyük oranda netlik kazandı.
Teknik direktör İsmail Kartal, kalede Livakovic’e şans verecek. Savunmadaki isimlerin istikrarından memnun olan deneyimli çalıştırıcı, Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu’nu da oynatmayı planlıyor.
Stoper tandeminde Rodrigo Becao’nun yer almasına kesin gözüyle bakılırken, milli takımda hafif bir sakatlık yaşayan Alexander Djiku’nun durumu maç saatinde belli olacak.
Ganalı stoperin yerine Samet Akaydın’ın forma giyebileceği gelen bilgiler arasında.
Diğer yandan orta sahadaki dizilişi korumayı planlayan Kartal, A Milli Takım'daki performansıyla adından söz ettiren İsmail Yüksek ile birlikte Fred’e şans verecek.
10 numara pozisyonunda Avrupa devlerinin radarında olan Sebastian Szymanski’nin forma giymesi bekleniyor.