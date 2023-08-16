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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal: İyi bir sonuçla turu geçerek evimize dönmek istiyoruz - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal: İyi bir sonuçla turu geçerek evimize dönmek istiyoruz

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Buraya yüksek konsantrasyonla geldik. 3-1 galip gelsek de maç 0-0'mış gibi aynı ciddiyetle çıkıp elimizden geleni yaparak turu geçmek istiyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var ama geniş bir kadroya sahibiz. Yarın oynayacak oyuncularımız da elinden geleni yapacak. İyi bir sonuçla turu geçerek evimize dönmek istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 22:44
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        "İyi bir sonuçla dönmek istiyoruz"
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında yarın Slovenya’nın Maribor takımı ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ljudski Stadı’nda TSİ 21.15’te başlayacak olan karşılaşmada Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Fabio Verissimo düdük çalacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Maribor’un iyi bir takım olduğunu ve ilk maçı 3-1 kazanmalarına rağmen rakibi ciddiye alacaklarını belirten Kartal, “Maça iyi hazırlandık. İlk maçta da Maribor’u gördük ki organize bir takımlar. Neler yapabileceklerini İstanbul’da gördük. Buraya yüksek konsantrasyonla geldik. 3-1 galip gelsek de maç 0-0’mış gibi aynı ciddiyetle çıkıp elimizden geleni yaparak turu geçmek istiyoruz. Bazı sakat oyuncularımız var ama geniş bir kadroya sahibiz. Yarın oynayacak oyuncularımız da elinden geleni yapacak. Yarın da iyi bir sonuçla turu geçerek evimize dönmek istiyoruz” diye konuştu.

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        “MAÇIN HİKAYESİ FARKLI OLACAK”

        Maribor’a karşı oynadıkları ilk maça göre daha farklı bir karşılaşma beklediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, “Maçta oynayacağımız planı, oyuncularımızla konuştuk. O bizde kalsın. Şimdiden bunu açıklamam doğru olmaz. İlk maçta Maribor ilk 20-25 dakika oyuna hakimdi. Daha sonra yaptığımız hamlelerle, oyunu kendi lehimize çevirdik sonra da goller geldi. Yarınki maçın hikayesi daha farklı olacak” ifadelerini kullandı.

        “İYİ FUTBOL OYNAYANIN HER ZAMAN HAKKINI ALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

        UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in Slovenyalı olmasından dolayı hakemin yönetiminde bir değişiklik olup olmayacağıyla ilgili gelen bir soruya ise Kartal şöyle cevap verdi:

        “Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Sahada iki takım çıkıp futbol oynayacak. İyi futbol oynayanın her zaman hakkını alacağını düşünüyorum. Yarın da biz de elimizden geleni yapacağız. Yarınki maçta güzel bir sonuç ülke puanına da katkı vererek turu geçmek istiyoruz.”

        İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekibin kadroya takviye yapıp yapmayacağıyla ilgili gelen soruya ise “Bunu başkanımız ve yöneticilerimiz yürütüyor. Onun için bir şey söylemem doğru değil” şeklinde cevap vererek sözlerini noktaladı.

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